Pijani vozač sletio s puta i udario u napušteni objekat: Imao zabranu upravljanja vozilom do 2029. godine

Na području Tuzle u petak naveče se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo vozilo marke Fiat, a prema prvim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom i velikom silinom udario u zid jedne napuštene zgrade.

Od jačine udara oštećen je dio zida objekta, dok je na vozilu pričinjena velika materijalna šteta.

Prednji dio automobila je potpuno smrskan, a okolo su bili razbacani dijelovi vozila, dok su oštećenja vidljiva i na fasadi.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, koji su zatekli vozača i obavili potrebne provjere. Kako saznaje portal ''Crna-Hronika'', alkotestiranjem je utvrđeno da je imao čak 2,77 promila alkohola u krvi, što je višestruko više od dozvoljene granice.

Dodatnom kontrolom policija je utvrdila i da se vozač nalazio pod zabranom upravljanja motornim vozilom do 2029. godine, kao i da je automobil kojim je upravljao bio neregistrovan i bez pripadajućih registarskih oznaka.

Prema dostupnim informacijama, vozač je u ovoj nesreći zadobio teške tjelesne povrede, te mu je ukazana ljekarska pomoć.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju ovog slučaja, a protiv vozača će, prema svemu sudeći, biti poduzete zakonom predviđene mjere.