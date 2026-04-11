Pojavio se uznemirujući snimak pogibije djevojčice u Novom Pazaru

Pojavio se izuzetno uznemirujući snimak saobraćajne nesreće u Novom Pazaru kada je stradala djevojčica Meleka R. (16).

Kako se može vidjeti vozač automobila marke "golf" S. M. (24), krećući se velikom brzinom, pokušava da pretekne bijeli kombi i to preko pune linije, nakon čega direktno udara u trotinet na kom su bile tinejdžerke.

Mediji u Srbiji su došli u posjed uznemirujućeg snimka koji prikazuje stravičnu nesreću u kojoj je život izgubila devojčica.

Srbija Dirljiv oproštaj profesora od stradale učenice

"U tom kobnom trenutku dolazi do direktnog sudara sa električnim trotinetom na kojem su se nalazile dvije maloljetne djevojčice. Od siline udarca, vozilo udara u trotinet i obara djevojčice na kolovoz. Jedna od njih je odletjela nekoliko metara", kaže izvor.

Prema informacijama iz istrage, nesreća se dogodila kada je došlo do sudara putničkog vozila marke "folksvagen golf", kojim je upravljala S. M. (24), i električnog trotineta na kojem su se nalazile dvije maloljetne djevojčice.

Region Afera ljubavnog trougla drma cijeli grad

Obje djevojčice su tom prilikom zadobile povrede i hitno su prevezene u zdravstvenu ustanovu. Uprkos naporima ljekara, Meleka R. (16) preminula je na putu do bolnice, dok je druga djevojčica zadobila povrede.

"Snimak je zaista potresan. Jasno se vidi da je vozač golfa započela preticanje na mjestu gdje je to strogo zabranjeno. Brzina je bila velika, a bilo je nemoguće da se spriječi", navodi izvor blizak istrazi.

Drugi sagovornik dodaje da je sve trajalo svega nekoliko sekundi.

Hronika Tukli i ponižavali radnika Hitne pomoći

"Djevojčice nisu imale nikakvu šansu da izbjegnu udar. Vozač je praktično naletio na njih. Ovo je velika tragedija koja je potresla cijeli grad", rekao je sagovornik "Kurira".

Policija je obavila uviđaj, a protiv vozača će, kako se očekuje, biti pokrenut krivični postupak zbog teškog djela protiv bezbjednosti saobraćaja.

Zbog uznemirujućih prizora snimak, koji je objavljen i na mreži Iks, mi nećemo prenijeti na našem portalu.