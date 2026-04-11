Tukli i ponižavali radnika Hitne pomoći

A.S. (37) i M.K. (34) osuđeni su na novčane kazne od po 5.000 KM zbog ponižavajućeg ponašanja nad radnikom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Mrkonjić Grad, kojeg su tukli tokom pružanja pomoći povrijeđenom u lokalu.

Oni su nepravosnažno osuđeni zbog krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje u sticaju sa krivičnim djelom tjelesna povreda.

Sud im je izrekao jedinstvene novčane kazne u iznosu od po 5.000 KM koje su optuženi dužni platiti sudu u roku od 30 dana, od dana pravosnažnosti presude, prenosi portal "Nezavisne".

"Ukoliko optuženi M.K. u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu, sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 100 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora. U slučaju da optuženi A.S. ne plati izrečenu kaznu u ostavljenom roku, sud će bez odlaganja narediti njenu zamjenu u kaznu zatvora na način da se 100 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora", piše u presudi.

Takođe su dužni solidarno platiti sudu troškove medicinskog vještačenja u iznosu od 150 KM, kao i paušalni iznos troškova krivičnog postupka u visini od po 300 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Hitna pomoć pružala pomoć povrijeđenom

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnica na osnovu koje su osuđeni teretila ih je da su 22. aprila 2023. godine oko 1.30 u Mrkonjić Gradu, u mjestu Podbrdo, u ugostiteljskom objektu ometali radnike službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Mrkonjić Grad, M.Š. i O.S.

Oni su tada pružali prvu pomoć povrijeđenom licu M. Dž., a optuženi su im se obraćali povišenim glasom te su im upućivali psovke i verbalne uvrede.

"Oštećeni M.Š. je izašao ispred ugostiteljskog objekta, nakon čega je A. S. izašao za njim i fizički ga napao tako što mu je prišao iza leđa i rukama ga uhvatio za desnu ruku te ga fizičkom snagom ugurao u unutrašnjost objekta", piše u optužnici.

Tukao ga i govorio da će raditi šta on kaže

Dalje se navodi da je šakom udarao M.Š. više puta u predjelu potiljka glave i leđa, uzvikujući "da je on policija i da će se raditi kako on kaže".

"Nakon toga je M.K. rukom uhvatio oštećenog M.Š. za vilicu i otvorenim dlanom ga udario u predjelu nosa", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je M.Š. zadobio tjelesne povrede u vidu otoka i hiperemije na potiljku glave i gornje usne te hiperemije na vratu i leđima.

Kako je navedeno, postupali su prema oštećenom na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo te su učinili krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz člana 149. stav 1. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.