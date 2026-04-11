Tukli i ponižavali radnika Hitne pomoći

A.S. (37) i M.K. (34) osuđeni su na novčane kazne od po 5.000 KM zbog ponižavajućeg ponašanja nad radnikom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Mrkonjić Grad, kojeg su tukli tokom pružanja pomoći povrijeđenom u lokalu.
Oni su nepravosnažno osuđeni zbog krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje u sticaju sa krivičnim djelom tjelesna povreda.
Sud im je izrekao jedinstvene novčane kazne u iznosu od po 5.000 KM koje su optuženi dužni platiti sudu u roku od 30 dana, od dana pravosnažnosti presude, prenosi portal "Nezavisne".
"Ukoliko optuženi M.K. u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu, sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 100 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora. U slučaju da optuženi A.S. ne plati izrečenu kaznu u ostavljenom roku, sud će bez odlaganja narediti njenu zamjenu u kaznu zatvora na način da se 100 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora", piše u presudi.
Takođe su dužni solidarno platiti sudu troškove medicinskog vještačenja u iznosu od 150 KM, kao i paušalni iznos troškova krivičnog postupka u visini od po 300 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.
Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnica na osnovu koje su osuđeni teretila ih je da su 22. aprila 2023. godine oko 1.30 u Mrkonjić Gradu, u mjestu Podbrdo, u ugostiteljskom objektu ometali radnike službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Mrkonjić Grad, M.Š. i O.S.
Oni su tada pružali prvu pomoć povrijeđenom licu M. Dž., a optuženi su im se obraćali povišenim glasom te su im upućivali psovke i verbalne uvrede.
"Oštećeni M.Š. je izašao ispred ugostiteljskog objekta, nakon čega je A. S. izašao za njim i fizički ga napao tako što mu je prišao iza leđa i rukama ga uhvatio za desnu ruku te ga fizičkom snagom ugurao u unutrašnjost objekta", piše u optužnici.
Dalje se navodi da je šakom udarao M.Š. više puta u predjelu potiljka glave i leđa, uzvikujući "da je on policija i da će se raditi kako on kaže".
"Nakon toga je M.K. rukom uhvatio oštećenog M.Š. za vilicu i otvorenim dlanom ga udario u predjelu nosa", navodi se u optužnici.
Dodaje se da je M.Š. zadobio tjelesne povrede u vidu otoka i hiperemije na potiljku glave i gornje usne te hiperemije na vratu i leđima.
Kako je navedeno, postupali su prema oštećenom na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo te su učinili krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz člana 149. stav 1. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
