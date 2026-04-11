Возачи, опрез: Седам клизишта и одрона успорава саобраћај

На путевима у Републици Српској активно је седам клизишта и одрона који отежавају саобраћај, због чега се возачи позивају на опрез, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Р-2 3501 Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
У прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село због клизишта, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 09,00-15,00 часова било је повремених обустава саобраћаја у трајању од 10-15 минута због радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија једном траком на регионалном путу Р-476 Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Саобраћај је због клизишта обустављен за све категорије возила, на регионалном путу Р-459, дионица С. Угљевик-Главичице. Због ове обуставе саобраћај се одвија алтернативним правцима.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Р-476 Укрина-Горња Вијака.
