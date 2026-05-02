Бодирога: Одлучено и потврђено, Бранко Блануша кандидат СДС-а за предсједника Српске

Коментари:7
Из СДС још једна веома јасна порука - одлуку смо донијели и Бранко Блануша је кандидат за предсједника Републике Српске.
"Главни одбор Српске демократске странке је 20.06.2025. године донио једногласно одлуку да ће Српска демократска странка имати кандидате и за Предсједника Републике Српске и за члана Предсједништва БиХ на општим изборима 2026. године.
- Само Главни одбор може промијенити те одлуке, а уколико их не промијени онда ће Српска демократска странка имати кандидате за те позиције јер је то одлука органа странке.
- Скупштина Српске демократске странке је 17.12.2025. године донијела одлуку да Бранко Блануша буде кандидат за предсједника Републике Српске, односно потврдила је одлуку Главног одбора", рекао је Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СДС-а у НС РС.
Бодирога каже да је и Бланушин споразум покушај проналазак рјешења, који би морао да верификује и Главни одбор СДС-а.
"Морам да додам да споразум који је усвојило предсједништво Српске демократске странке, на приједлог предсједника Бранка Блануше, није ништа друго него покушај проналаска заједничког језика са опозиционим странкама, сједање за исти сто и проналазак рјешења како побиједити режим, а евентуални договор који би постигли са опозиционим странкама морао би да верификује и Главни одбор Српске демократске странке да би тај договор био валидан", каже Бодирога.
И бивши предсједник СДС-а Милан Миличевић рекао је данас да ће ова странка имати кандидата за предсједника Републике Српске и да је то једногласна и неупитна одлука органа.
"Све друго су лични ставови који немају упориште у чланству Српске демократске странке. Ово је и мој став, који сам износио и као предсједник странке, а и сада као члан предсједништва! СДС је опозициона странка са највећим легитимитетом у народу, странка која је добила подршку 100.000 грађана на прошлим локалним и општим изборима и једина опозициона странка која је на изборима освојила двоцифрен број посланичких мандата и троцифрен број одборничких мандата!", написао је Миличевић.
Он каже да је СДС имала разумијевања у ранијим изборним циклусима за кандидате коалиционих партнера којима је давала подршку, да је сада вријеме да као најодговорнија и државотворна странка преузме пуну одговорност.
Исто је рекао и сам предсједник СДС-а Бранко Блануша, а сада остаје да се види да ли ће врх СДС-а поштовати сопствене одлуке или ће се повући пред другим кандидатима и партијама.
