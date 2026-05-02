Представљена изложба о искуствима расељених лица у Прњавору

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Прњавору је данас отворена изложба "Некад се закува", о искуствима расељених лица која су у ратном периоду дошла у овај град.
Изложба посебан фокус ставља на положај цивила у рату, прије свега жена и дјеце, указујући на посљедице које рат оставља на недужно становништво.
Организатори су навели да се о искуствима расељених не говори довољно, иако су преживјели тешке посљедице ратних дешавања.
Истакли су да, иако данашње генерације које живе у миру не могу у потпуности разумјети рат, могу показати разумијевање за људске приче, страхове и трауме.
Једна од аутора изложбе Лана Зец изјавила је да је подршка локалне заједнице била значајна за њену реализацију.
Назив изложбе "Некад се закува" има симболично значење, а аутори су појаснили да се односи и на свакодневни живот и на ратне околности.
"Закува се у кухињи, али закува се и у рату. Храна је једна од основних потреба која прати човјека и у лијепим и у тешким тренуцима, а уз њу су често везане и снажне емоције", појаснили су организатори.
Градоначелник Прњавора Дарко Томаш рекао је да га је импресионирала идеја изложбе и порука коју носи, истичући да на посебан начин говори о људима, времену и сјећањима, повезујући их са храном као симболом живота, опстанка и заједништва.
Он је нагласио да посебно радује чињеница да млади на креативан начин чувају културу сјећања и шаљу важне поруке будућим генерацијама, те поручио да ће град подржавати овакве иницијативе које показују да Прњавор има талентоване и друштвено одговорне младе људе.
Изложба је отворена у Завичајном музеју, а посјетиоци ће моћи да је погледају до 12. маја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч3
Република Српска
6 ч5
Најновије
21
17
21
00
20
39
20
29
20
23
Тренутно на програму