Premijer liga: Borčev šampionski ples na "Koševu"

S posljednjim sudijskim zviždukom na „Koševu“ počelo je veliko slavlje Borčevih fudbalera.

Borčevim fudbalerima na premijerligaškim terenima ove sezone nije bilo premca. „Crveno plavi“ na djelu su pokazali kvalitet kojim su ispisali šampionsku priču. Kažu, da ih je do novog uspjeha odvelo zajedništvo i marljiv rad.

Jedan od junaka šampionske priče je i Luka Juričić, prvi strijelac premijerligaškog karavana, koji je na „Koševu“ postigao gol vrijedan trofeja.

Pun hvale na račun svih u i oko banjalučkog kluba je i Zvjezdan Misimović, a nakon osvajanja šampionske titule Borčev predsjednik je za ATV riješio jednu dilemu.

Fudbalerima Borca po povratku iz Sarajeva navijači su priredili šampionski doček. „Crveno plave“ do kraja premijerligaške trke očekuju još četiri utakmice uz proslavu titule na Gradskom stadionu u Banjaluci.