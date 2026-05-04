Logo
Large banner

Premijer liga: Borčev šampionski ples na "Koševu"

Autor:

ATV
04.05.2026 19:37

Komentari:

0
Резултати утакмице Борац
Foto: ATV

S posljednjim sudijskim zviždukom na „Koševu“ počelo je veliko slavlje Borčevih fudbalera.

Borčevim fudbalerima na premijerligaškim terenima ove sezone nije bilo premca. „Crveno plavi“ na djelu su pokazali kvalitet kojim su ispisali šampionsku priču. Kažu, da ih je do novog uspjeha odvelo zajedništvo i marljiv rad.

Jedan od junaka šampionske priče je i Luka Juričić, prvi strijelac premijerligaškog karavana, koji je na „Koševu“ postigao gol vrijedan trofeja.

Pun hvale na račun svih u i oko banjalučkog kluba je i Zvjezdan Misimović, a nakon osvajanja šampionske titule Borčev predsjednik je za ATV riješio jednu dilemu.

Fudbalerima Borca po povratku iz Sarajeva navijači su priredili šampionski doček. „Crveno plave“ do kraja premijerligaške trke očekuju još četiri utakmice uz proslavu titule na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Koševo

fudbalski klub

Premijer liga BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Требињски комуналац Горан Јанковић чита књигу у парку.

Gradovi i opštine

Nesvakidašnja priča trebinjskog komunalca koji ne ide nikuda bez knjige

53 min

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Ko će prvi povući potez: Stanivukovićev tajni plan koji bi mogao sve da preokrene

54 min

1
Граница аутобус ауто

Društvo

Građani koji putuju u agoniji zbog EES-a: "Rasulo, haos, debakl"

1 h

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.

Svijet

Putin se odlučio na radikalan potez!

1 h

0

Više iz rubrike

Ватрени дочек фудбалера Борца након освајања титуле

Fudbal

Vatreni doček fudbalera Borca nakon osvajanja titule

9 h

0
Винко Мариновић: Шампионска побједа

Fudbal

Vinko Marinović: Šampionska pobjeda

21 h

0
Предсједник СНСД-а

Fudbal

Dodik čestitao Borcu: Velika i zaslužena pobjeda!

22 h

0
Срђан Граховац

Fudbal

Grahovac za ATV: Stvarno svi smo presrećni

22 h

0

  • Najnovije

20

15

Tramp: Iran će biti "zbrisan sa lica zemlje"

20

10

Eksplodirale cijene nafte: Brent probio granicu od 115 dolara

20

09

Taksista udario dijete u Mitrovici, hitna pomoć na terenu

19

48

Španska policija presrela brod sa 40 tona kokaina

19

47

Pronađeno tijelo Stanislava Petrova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner