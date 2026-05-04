Ko će prvi povući potez: Stanivukovićev tajni plan koji bi mogao sve da preokrene

Da li Draško Stanivuković ima tajni plan – pitanje je o kojem se raspravlja unutar opozicionog bloka nakon sve češćih spekulacija da bi gradonačelnik Banjaluke mogao povući neočekivan potez i prije konačnog dogovora sa SDS.

Politička scena u Republici Srpskoj ponovo ulazi u fazu zaoštravanja odnosa unutar opozicionog bloka, a u centru pažnje nalazi se upravo Stanivuković i njegove naredne političke odluke.

Prema navodima iz krugova bliskih opoziciji, on ozbiljno razmatra mogućnost da svoju kandidaturu za predstojeće izbore objavi prije nego što se postigne konačan dogovor sa SDS-om.

Takav potez mogao bi biti pažljivo tempiran kako bi doveo SDS u situaciju političkog pritiska i ograničenog prostora za reakciju.

– U slučaju da ne dobije podršku kao zajednički opozicioni kandidat, te ukoliko SDS ostane pri stavu da kao svog kandidata podrži Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske, Stanivukovićev plan je da ih preduhitri i prvi izađe u javnost sa kandidaturom – tvrdi izvor Srpskainfo blizak Stanivukoviću.

Ukoliko Stanivuković to zaista i učini mogao bi dodatno zakomplikovati odnose unutar opozicionog bloka.

Time bi se, prema procjenama izvora iz opozicije, otvorio prostor za pojačane unutrašnje političke pritiske i redefinisanje odnosa snaga.

Kako navode isti izvori, dio političkih aktera bliskih Stanivukoviću unutar SDS mogao bi inicirati pritiske na Blanušu da odustane od kandidature, uz argumentaciju da se time „ne narušava jedinstvo opozicije“.

Na taj način bi se, prema tim tvrdnjama, Blanuša mogao naći u nezavidnoj poziciji, između lične kandidature i političkog narativa o zajedničkom nastupu protiv aktuelne vlasti.

Dodatne političke kalkulacije odnose se i na širi izborni kontekst.

Procjene iz opozicionih krugova sugerišu da bi Blanuša u eventualnoj trci za srpskog člana Predsjedništva BiH imao znatno manje šanse, posebno u scenariju u kojem bi kandidat SNSD-a ponovo bila Željka Cvijanović.

Sve navedeno, prema političkim analizama i spekulacijama koje dolaze iz opozicionih redova, ukazuje da bi naredni period mogao donijeti nova pregrupisavanja unutar opozicije, ali i potencijalno produbljivanje postojećih pod‌jela, što bi se moglo odraziti i na konačan ishod izbora u oktobru.

Lider liste „Za pravdu i red“ Nebojša Vukanović ističe da već duže vrijeme upozorava da Stanivuković nema namjeru odustati od kandidature i da će učiniti sve da on bude kandidat za predsjednika Republike Srpske.

– SDS bi trebalo da brzo reaguje i zakaže sjednicu Glavnog odbora na kojoj će potvrditi kandidaturu Branka Blanuše, čime bi se izbili svi argumenti kojima manipuliše Stanivuković. To je nešto što treba odraditi što prije – kaže Vukanović za Srpskainfo.

On dodaje da priče kako Stanivuković namjerava da objavi kandidaturu prije konačnog dogovora sa SDS nisu od juče jer će „on stalno praviti neke spletke“ kako bi postao kandidat i eliminisao Blanušu.

Stanivuković, kako dodaje Vukanović, konstantno pokušava da izmanipuliše javnost.

– Vidite kako je nedavno napao Ljubišu Petrovića. Svakog iz SDS ko nije dio Babaljeve grupe i ko ne podržava Stanivukovića, gradonačelnik Banjaluke gleda kao najvećeg neprijatelja – tvrdi Vukanović.

On kaže da su takve stvari nedopustive i da SDS mora prestati da pravi ustupke Stanivukoviću.

Vukanović ponavlja da SDS treba hitno da održi sjednicu i potvrdi kandidaturu Branka Blanuše.

– Time će se riješiti mnoge stvari jer će Stanivuković morati da se povuče korak nazad i napravi ustupke najvećoj stranci u Srpskoj. Nažalost, u SDS se još kalkuliše i oklijevaju da to urade, upravo zbog te grupe Darka Babalja koja se kune u SDS, a koja sve čini da Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske što je nevjerovatan paradoks. Sjedite u jednoj stranci, a želite da kandidat bude čovjek iz druge stranke – upozorava Vukanović.