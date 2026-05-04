Španska policija presrela brod sa 40 tona kokaina

04.05.2026 19:48

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Foto: Pexels/Daniel Cruz

Španska policija zaplijenila je 40 tona kokaina kod Kanarskih ostrva u Atlantskom okeanu i uhapsila oko 20 ljudi, saopšteno je danas iz Sindikat španske Civilne garde.

Brod, koji je španska policija presrela u petak u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrva, napustio je Fritaun, glavni grad Sijera Leonea, i zaplovio u pravcu Bengazija u Libiji.

Sumnja se da je droga trebalo da bude istovarena na manje brodove za dalju distribuciju po Evropi, prenosi "Evronjuz".

Ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande Marlaska rekao je novinarima u Madridu da je zaplijena bila jedna od najvećih, ne samo na nacionalnom već i na međunarodnom nivou.

Bliske veze Španije sa Latinskom Amerikom i blizina Maroka, vodećeg proizvođača kanabisa, čine Španiju ključnom ulaznom tačkom za drogu u Evropu, piše Srna.

