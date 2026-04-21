Prvo oglašavanje Rame Isaka nakon pretresa: Nemam oraha u džepu

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak oglasio se nakon pretresa prostorija Ministarstva, poručivši da daje punu podršku institucijama, ali da iza svega stoje "pokušaji političkih udara".

Isak tvrdi da pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo nisu upali u njegove prostorije, već su se kulturno najavili radi izuzimanja dokumentacije u predmetu Munjić i drugi. On je pozvao istražne organe da što prije završe ovaj posao.

"Ako je cilj politički pritisak, neće uspjeti. Ja se samo dragog Boga bojim, nemam nikakvih oraha u džepu", izjavio je Isak uz tvrdnje da se radi o pokušaju zaustavljanja njegovih izbornih ambicija.

"Ja neću biti kandidat, iako su me mnogi molili. Neće me ubijediti da ne podržim Bećirovića", zaključio je Isak.

Podsjećamo, pretresi su izvršeni po naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, a obuhvaćeni su službeni prostori, računari i telefoni ministra i njegovih saradnika, piše Kliks.