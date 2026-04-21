Logo
Large banner

Prvo oglašavanje Rame Isaka nakon pretresa: Nemam oraha u džepu

Autor:

ATV
21.04.2026 21:28

Komentari:

1
Прво оглашавање Раме Исака након претреса: Немам ораха у џепу
Foto: ATV

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak oglasio se nakon pretresa prostorija Ministarstva, poručivši da daje punu podršku institucijama, ali da iza svega stoje "pokušaji političkih udara".

Isak tvrdi da pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo nisu upali u njegove prostorije, već su se kulturno najavili radi izuzimanja dokumentacije u predmetu Munjić i drugi. On je pozvao istražne organe da što prije završe ovaj posao.

"Ako je cilj politički pritisak, neće uspjeti. Ja se samo dragog Boga bojim, nemam nikakvih oraha u džepu", izjavio je Isak uz tvrdnje da se radi o pokušaju zaustavljanja njegovih izbornih ambicija.

"Ja neću biti kandidat, iako su me mnogi molili. Neće me ubijediti da ne podržim Bećirovića", zaključio je Isak.

Podsjećamo, pretresi su izvršeni po naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, a obuhvaćeni su službeni prostori, računari i telefoni ministra i njegovih saradnika, piše Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (1)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner