Krvi bilo svuda! Žena vodila ćerku u školu, u šumi krenula agonija: Ovako su je spasili

Rano jutros žena B.A. u Poljanici krenula je da isprati ćerkicu do škole. Ruralno područje, nezgodan teren i kiša koja je padala učinili su svoje pa je ova žena pala i teško se povrijedila.

"Loš teren, kiša, okliznula se i otvoren prelom, zgloba noge, krv na sve strane", pričaju mještani koji su se vrlo brzo organizovali i ženu u kolica je prevezli do puta gdje su ih sačekali Novica Cvetković i njegova supruga Veneta, kako bi je odvezli do ambulante u selu Vlase

Ovde joj je pružena prva pomoć i ubrzo je stigla Hitna pomoć iz Vranja koja je ženu dovezla do Zdravstvenog centra.

Žena je zahvaljujući ujedinjenim meštanima brzo zbrinuta i čeka je oporavak, prenosi Telegraf.rs.