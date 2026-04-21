Krvi bilo svuda! Žena vodila ćerku u školu, u šumi krenula agonija: Ovako su je spasili

Autor:ATV
Rano jutros žena B.A. u Poljanici krenula je da isprati ćerkicu do škole. Ruralno područje, nezgodan teren i kiša koja je padala učinili su svoje pa je ova žena pala i teško se povrijedila.
"Loš teren, kiša, okliznula se i otvoren prelom, zgloba noge, krv na sve strane", pričaju mještani koji su se vrlo brzo organizovali i ženu u kolica je prevezli do puta gdje su ih sačekali Novica Cvetković i njegova supruga Veneta, kako bi je odvezli do ambulante u selu Vlase
Ovde joj je pružena prva pomoć i ubrzo je stigla Hitna pomoć iz Vranja koja je ženu dovezla do Zdravstvenog centra.
Žena je zahvaljujući ujedinjenim meštanima brzo zbrinuta i čeka je oporavak, prenosi Telegraf.rs.
