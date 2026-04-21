Dodik uputio saučešće porodici doktora Mavije: Njegovo znanje, iskustvo i predanost ostavili neizbrisiv trag

Predsjednik Milorad Dodik uputio je izraze najdubljeg saučešća porodici, prijateljima i radnim kolegama preminulog doktora Zorana Mavije, ističući da je njegovim odlaskom Republika Srpska izgubila velikog stručnjaka, čovjeka i požrtvovanog humanistu.
"Doktor Mavija bio je oličenje požrtvovanosti i ljekara velikog srca koji je uvijek imao vremena, želje i volje da pomogne i uputi lijepu riječ svojim pacijentima", naveo je Dodik u telegramu saučešća porodici doktora Mavije.
On je naglasio da su njegovo znanje, iskustvo i predanost ostavili neizbrisiv trag, ne samo u medicini, već i u visokom obrazovanju Republike Srpske.
Dodik je rekao da je njegova smrt nenadoknadiv gubitak, ne samo za porodicu i prijatelje nego i za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Medicinski fakultet u Banjaluci i cjelokupnu akademsku zajednicu i društvo.
"Upućujem vam izraze najdubljeg saučešća", navedeno je u telegramu saučešća.
Ugledni ljekar, gastroenterolog Zoran Mavija preminuo je danas. Mavija je bio redovni profesor na Medicinskom fakultetu i pomoćnik generalnog direktora za upravljalje ljudskim resursima u UKC-u Republike Srpske
