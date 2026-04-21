Vozač uhapšen zbog pokušaja podmićivanja policajaca

Vozač A.R. iz Odžaka uhapšen je zbog sumnje da je nudio mito policajcima kako bi mu ”oprostili” saobraćajni prekršaj.

U PU Doboj navode da je A.R. sinoć oko 21.50 časova zaustavljen na području opštine Modriča.

”Prilikom zaustavljanja i kontrole automobila ”škoda” vozač je policijskim službenicima ponudio novac kako bi odustali od vršenja službene radnje sankcionisanja evidentiranog saobraćajnog prekršaja, nakon čega je uhapšen”, saopštila je PU Doboj.

Protiv vozača će Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.