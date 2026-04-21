Logo
Large banner

Vozač uhapšen zbog pokušaja podmićivanja policajaca

Autor:

ATV
21.04.2026 10:50

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Vozač A.R. iz Odžaka uhapšen je zbog sumnje da je nudio mito policajcima kako bi mu ”oprostili” saobraćajni prekršaj.

U PU Doboj navode da je A.R. sinoć oko 21.50 časova zaustavljen na području opštine Modriča.

”Prilikom zaustavljanja i kontrole automobila ”škoda” vozač je policijskim službenicima ponudio novac kako bi odustali od vršenja službene radnje sankcionisanja evidentiranog saobraćajnog prekršaja, nakon čega je uhapšen”, saopštila je PU Doboj.

Protiv vozača će Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mito i korupcija

Modriča

PU Doboj

hapšenje

vozač

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner