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"Ekonomski forum otvara velike mogućnosti poslovne saradnje"

Autor:

ATV
03.06.2026 09:45

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Санкт Петербург Економски форум 2026. година
Foto: YouTube/printscreen

Prisustvo predstavnika Republike Srpske na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu veoma je značajno jer je riječ o skupu koji učesnicima podiže reputaciju i nudi velike mogućnost za poslovnu saradnju i povezivanje, izjavio je Srni ekonomista Aleksandar Ljuboja.

"Na forumu nema zvaničnika zapadnih zemalja, ali su tu njihovi predstavnici ili oni koji u nekoj formi prate aktivnosti, a zainteresovani su za saradnju sa Rusijom", naglasio je Ljuboja.

On je dodao da forumu godinama prisustvuju i predstavnici hrvatske, slovenačke, makedonske privrede, koji skup u Sankt Peterburgu prate "ispod radara".

"Rusija privlači veliki broj poslovnih ljudi. Kada je riječ o Bliskom i Dalekom istoku, samitu prisustvuju najznačajniji političari i privrednici tih područja i sve veći broj afričkih zemalja, čiji potencijal tek treba da se pokaže", rekao je Ljuboja.

Ljuboja je naveo da je prije nekoliko godina učestvovao na ovom forumu i to u periodu kada su uvedene sankcije Rusiji.

"Napravljen je sajam na kojem su strani proizvodi zamijenjeni domaćim, povezane su domaće kompanije koje proizvode sa onima koje traže robu", rekao je Ljuboja i dodao da se u Sankt Peterburgu tada generalno govorilo o geopolitičkim, geostrateškim i ekonomskim pitanjima.

Delegacija Republike Srpske prisustvovaće Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji počinje danas, a tema ovogodišnjeg foruma je "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti".

Delegaciju Republike Srpske čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević

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Tagovi :

Rusija

Sankt Peterburg

Ekonomski forum Rusija

Milorad Dodik

Republika Srpska

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