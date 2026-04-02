Karan: Srpska se pozicionirala i politički i ekonomski

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je za Srnu da Srpsku vidi kao snažnu i samostalnu koja obavezuje sve da rade na njenom jačanju i razvoju.

Karan je istakao da su, uprkos svim napadima, pritiscima i sankcijama, institucije Republike Srpske ostale snažne i stabilne što se pozitivno odražava na njenu ekonomsku situaciju i geopolitički položaj.

"Republika Srpska ima stabilan ustavni poredak, teritorijalnu cjelovitost i sve ono što je u okviru obavljanja državnih funkcija i obaveza prema našim građanima. To je zavjet prema onima koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske", poručio je predsjednik Karan u intervjuu Srni, naglasivši da je Republika Srpska nastala kao težnja za slobodom na bazi teškog istorijskog pamćenja iz Drugog svjetskog rata.

On je konstatovao da se Republika Srpska pozicionirala politički i ekonomski, te da ima svoje mjesto i na geopolitičkoj mapi, prenosi Srna.

"U političkom smislu Republiku Srpsku karakteriše stabilnost institucija. To nije samo fraza, već činjenica jer su posljednjih godina naše institucije bile intenzivno izložene raznim napadima. Danas su one odbranjene legitimitetom narodne volje. Imamo stabilnu skupštinsku većinu, Vladu i predsjednika Republike Srpske kao dijela izvršne vlasti", rekao je Karan.

On je istakao da su ti napadi na institucije uticale i na destabilizaciju ekonomije, ali da je Republika Srpska uspjela da ostane samoodrživa.

"Nemamo dana kašnjenja u budžetskim davanjima. Pomenuću da smo u tom smislu blagovremeno reagovali i imali odgovor na sve izazove od poplava, pandemije virusa korona do raznih pokušaja ekonomske destabilizacije".

Samo ove godine imamo tri milijarde KM investicija. Imamo prosječnu neto platu oko 1.600 KM i broj zaposlenih blizu 300.000. Mi smo najmanje zaduženi od svih u regionu - naveo je Karan.

OTVORILI SMO BROJNA VRATA U SVIJETU, GEOPOLITIČKA SITUACIJA MNOGO POVOLjNIJA PO SRPSKU

On je ukazao da je geopolitički položaj Republike Srpske poboljšan, zahvaljujući aktivnostima predsjednika Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović i Ane Trišić Babić.

Karan je istakao da je Republika Srpska, zahvaljujući ovoj diplomatskoj aktivnosti, konačno prepoznata kao strana sa kojom se razgovara, a ne o kojoj se razgovara, kao i da su otvorena mnoga pitanja, pa sada većina razumije naš položaj, a samim tim je i opao pritisak prema Srpskoj.

Predsjednik Republike Srpske rekao je da je u protekle tri decenije srpski narod pratio negativan narativ, te da je samo odlučnost naroda i političkog rukovodstva sačuvala njene institucije, naglasivši da geopolitičke okolnosti sada idu u prilog tome da je lakše objasniti poziciju Republike Srpske u BiH.

"Smanjili smo pritisak zbog aktivnosti predsjednika Dodika, Željke Cvijanović i Ane Trišić Babić. Otvorili smo vrata tamo gdje je to bilo nezamislivo. Prije dvije godine cijelo političko rukovodstvo bilo je pod sankcijama i naš predsjednik bio je izložen progonu od lutajućeg stranca", podsjetio je predsjednik Karan.

On je ukazao da Republika Srpska danas ima brojne prijatelje, koji su ključni u donošenju odluka na globalnom nivou, istakavši da je Republika Srpska aktivan sagovornik, a ne posmatrač.

"Republika Srpska je za stolom, a ne na stolu. Razgovaramo sa Istokom i Zapadom i relaksirani smo od pritisaka", naglasio je Karan.

On je naveo da nisu svi u BiH shvatili novo stanje kao period stabilizacije, već kao prolaznu fazu nakon koje će opet djelovati protiv Republike Srpske i srpskog naroda, ukazavši da je to pogrešno gledanje, te da onaj ko želi budućnost BiH, mora sjesti za sto i razgovarati.

Karan je rekao da je republička vlast, predvođena SNSD-om i predsjednikom Miloradom Dodikom, sve vrijeme vodila odgovornu i državotvornu politiku, te da je to mnogima smetalo i da su zbog toga nametnuti prijevremeni predsjednički izbori, da bi se prekinuo taj kontinuitet.

"Svi oni koji su učinili nepravdu nametanjem izbora, htjeli su da naprave konačan udarac Republici Srpskoj. Međutim, nisu uspjeli upravo zahvaljujući predsjedniku Dodiku i politici kontinuiteta, koju ćemo nastaviti i dalje da vodimo i damo svoj doprinos njenom jačanju", istakao je predsjednik Karan.

VLADA SRPSKE RADI DOBAR POSAO, SRPSKA ĆE OVE GODINE BITI VELIKO GRADILIŠTE

Na pitanje da li je zadovoljan radom Vlade Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Savom Minićem, Karan je istakao da Vlada radi veoma dobar posao i adekvatno odgovara na sve izazove, napominjući da je institucionalna snaga veoma važna, zahvaljujući kojoj je u veoma kratkom roku bilo moguće izvršiti promjene i izabrati Vladu u Narodnoj skupštini.

"Tako smo preduhitrili poteze koji bi doveli do destabilizacije. Znali smo zašto i zbog čega to radimo. Izborom Vlade eliminisali smo te namjere i danas imamo Vladu koja radi veoma dobro svoj posao, reaguje na dnevne izazove i aktivna je na terenu. Premijer Minić pokazao je jednu vrstu aktivizma koja je dala novu snagu i energiju", istakao je Karan.

On je ocijenio da je Vlada adekvatno reagovala i na energetsku krizu koja je izazvana globalnim dešavanjima.

- Republika Srpska je našla dobra rješenja kada je riječ o akcizama. Imamo sada i nepogode koje rješavamo, kao i probleme u pojedinim preduzećima. U isto vrijeme imamo snagu i stabilnost da možemo ući u velike investicione projekte - naglasio je Karan.

On je rekao da će ove godine Republika Srpska biti veliko gradilište, ističući da je prioritet nastavak izgradnje auto-puta Banjaluka-Bijeljina-Beograd.

"Nema lokalne zajednice u kojoj neće biti velikih investicija, a vjerujem da ćemo pored ove tri milijarde KM investicija, do kraja godine pronaći još jednu", rekao je Karan.

Kada je riječ o stalnim kritikama da se ne ulaže ravnomjerno u cijelu Republiku Srpsku, predsjednik Republike smatra zlonamjernim tvrdnje da se ne ulaže istim intenzitetom u sve dijelove Srpske, prvenstveno istok, istakavši da se značajna sredstva trenutno izdvajaju za putnu infrastrukturu i energetske objekte.

"Oni koji tvrde suprotno istupaju politički što nije dobro. Za Republiku Srpsku svako mjesto, selo, ulica imaju isti značaj", poručio je Karan u intervjuu Srni i naglasio da ne voli pominjanje bilo kakvih podjela Republike Srpske i srpskog naroda, pa ni te na istok i zapad, jer je Republika Srpska sveta i svaki njen dio natopljen je krvlju srpskih boraca.

BOŠNjAČKA ELITA ŽELI OD BiH DA NAPRAVI BOŠNjAČKU DRŽAVU

Na pitanje ima li BiH budućnost, Karan je rekao da već tri decenije u BiH traju dva potpuno suprotna procesa - jedan se ogleda u afirmaciji i očuvanju Dejtonskog sporazuma koji zastupa Republika Srpska i drugi koji podrazumijeva unitarizaciju BiH, a koji zastupa Sarajevo.

- Izvorni Dejton je Republika Srpska sa svojim snažnim institucijama, koja čuva nacionalno i egzistencijalno biće srpskog naroda na ovim prostorima - rekao je Karan i podsjetio da je srpski narod nestao gdje god je ostao bez svog ustavnog i konstitivnog bića.

"U BiH to pokušavaju uraditi majorizacijom. Bošnjačka politička elita želi od BiH da napravi bošnjačku državu, a to je priča o jednom čovjeku i jednom glasu, odnosno priča o građanskoj državi koja je nemoguća država u ovakvoj državnoj zajednici sastavljenoj od dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda", istakao je Karan.

Prema njegovim riječima, BiH ima šansu da opstane samo kao rezultat dogovora tri naroda. On je naglasio da Republika Srpska nikada neće dati legitimitet odlukama koje su u suprotnosti sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom.

- Bez obzira što neke institucije na nivou BiH insistiraju na nekim neustavnim nadležnostima, nametnutim od visokih predstavnika i potvrđenim od nesrećnog Ustavnog suda koji je imao šansu da sačuva BiH, mi nikada nećemo dati legitimitet i to su za nas privremene institucije. Zato ponavljam da je dijalog jedini okvir u kojem je moguće napraviti suživot tri naroda u ovako složenoj državnoj zajednici - naglasio je Karan.

Zbog svega navedenog, kaže Karan, to su crvene linije zbog kojih mora biti manifestovano svesrpsko jedinstvo.

"Na nivou BiH mora postojati samo jedna politička partija, a to je Republika Srpska. Narod nas je birao da štitimo institucije i Republiku Srpsku, a ne da ih rušimo i destabilizujemo", istakao je Karan.

Predsjednik Srpske rekao je da BiH živi neustavnim i antidejtonskim životom već tri decenije čime šalje lažni narativ nekog vještačkog "jedinstva".

USTAVNI SUD - GROBAR BiH

Govoreći o Ustavu BiH, Karan je naveo da je on bio proizvod društvenih okolnosti, koji se može mijenjati samo konsenzusom tri konstitutivna naroda, a ne onako kao su zamislili oni koji bi da u podređen položaj stave srpski narod i legalizuju ono što je neustavno.

"Ni sadašnji dejtonski Ustav nije bio proizvod želja, već je dio međunarodnog ugovora, ali je odražavao društvene okolnosti. Muslimanski narod pokušava da stvori nešto protiv čega su dva naroda protiv i u kojem bi srpski i hrvatski narodi postali nacionalne manjine", rekao je Karan.

On je upozorio da bi u tom slučaju odlučivao samo bošnjački narod, a zbog toga je i stvorena Republika Srpska, 9. januara 1992. godine, jer je srpski narod bio preglasan.

"BiH nije bošnjačka, u njoj svi narodi imaju isti status i da bi opstala postoje tri rješenja - jedno je da se poštuje postojeći Dejtonski sporazum, druga varijanta je povratak Republike Srpske po principu samoopredjeljenja, kao što su nastale i sve druge republike bivše SFRJ. Naredna varijanta je, ako je to moguće, da se naprave izmjene Ustava, dogovorom tri naroda, kroz prepoznavanje zajedničkih potreba", naglasio je Karan.

Što se tiče osnivanja novih institucija na nivou BiH, predsjednik Karan je naglasio da se one mogu osnivati samo uz saglasnost Republike Srpske i FBiH, ali da se i taj princip narušio kroz djelovanje neustavnog Ustavnog suda BiH koji za cilj ima jačanje institucija i agencija na nivou BiH.

On je ocijenio da je najveći grijeh Ustavnog suda BiH to što nije donio odluku, prema kojoj visoki predstavnik nije zakonodavac u BiH.

"Ustavni sud je tada, a posebno sada preko Kristijana Šmita i necivilizacijskog čina protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, akte i takozvane zakone predstavio kao akte domaćeg prava. To malo ko može razumjeti", rekao je Karan.

On je istakao da je Ustavni sud BiH prerastao u najvećeg rušioca i grobara BiH.

"Danas nemate srpskih sudija u Ustavnom sudu BiH, ali ih to ne interesuje. To pokazuje koliko žele da vladaju i to njih ne zanima. Ustavni sud BiH danas ruši BiH. Oni misle da ruše Republiku Srpsku, ali zapravo ruše BiH", zaključio je Karan.