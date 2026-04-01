Logo
Large banner

Dodik: Sa Blanušom ne mogu polemisati o politici, on politiku ne zna

01.04.2026 19:38

Komentari:

21
Додик: Са Бланушом не могу полемисати о политици, он политику не зна
Foto: Srna

Sa predsjednikom SDS-a Brankom Blanušom ne mogu polemisati o politici. On politiku ne zna. Ne mogu ni o ekonomiji. Ni to ne zna, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ne mogu diskutovati ni o vođenju Republike Srpske. O tome tek ništa ne zna. Ne mogu izreći ni mišljenje o njegovim stavovima jer nema stav ni o jednom pitanju", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Blanuša nema stav o Sudu i Tužilaštvu BiH, o presudama koje ljudima izriče zbog nošenja slika prvog predsjednika stranke na čijem je sada čelu.

"Nema stav o Šmitu, o izjavi svih bošnjačkih partija i muslimanskih vjerskih vođa. O svemu ćuti, samo priča o meni. Sve mu smeta, sada mu smeta i što znam. Bilo bi mi ispod časti i na to odgovarati da nije na čelu SDS-a, čiju ulogu u stvaranju Republike cijenim, ali čije se izdaje posljednjih godina jednako gnušam", naveo je Dodik na Iksu.

Dodik je rekao da je predsjednik stranke koja vrši vlast i ima odgovornost za Republiku Srpsku.

"Znam šta ćemo raditi, kakve odluke ćemo donositi, kakve mjere preduzimati da našem narodu i svima koji sa nama žive bude bolje. Zato što znam, narod podržava i bira SNSD i mene. Zato što on i opozicija ne znaju, zato nikada neće odlučivati o Srpskoj i srpskom narodu. Vi ćete se i dalje baviti samo mnome, a SNSD i ja Republikom Srpskom. Svako radi ono što zna", zaključio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi :

Branko Blanuša

Milorad Dodik

Komentari (21)
Large banner

Pročitajte više

На локацији Черкезовац равна се терен: Припреме за изградњу депоније радиоактивног отпада у току

Društvo

Na lokaciji Čerkezovac ravna se teren: Pripreme za izgradnju deponije radioaktivnog otpada u toku

4 d

0
Клизиште у Бањалуци

Banja Luka

Klizišta u Banjaluci ugrozila mnoga domaćinstva

4 d

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković ponovo van ovlaštenja produžio odluku o naplati parkinga

4 d

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

IRGC: Napadnut nosač aviona "Linkoln", ima mrtvih

4 d

0

Više iz rubrike

Здравствени радници траже повећање плате од 20 одсто

Republika Srpska

Zdravstveni radnici traže povećanje plate od 20 odsto

4 d

2
Недељко Елек

Republika Srpska

Elek: Odlukom Vlade Srpske da obezbijedi više od milijardu KM za gasovod biće gasifikovano više od 65 odsto teritorije

4 d

21
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: Zadovoljstvo jer se nastavlja realizacija projekata usmjerenih za podršku penzionerima

4 d

16
За изградњу гасовода Шепак - Нови Град више од милијарду КМ

Republika Srpska

Za izgradnju gasovoda Šepak - Novi Grad više od milijardu KM

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner