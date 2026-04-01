Dodik: Sa Blanušom ne mogu polemisati o politici, on politiku ne zna

Sa predsjednikom SDS-a Brankom Blanušom ne mogu polemisati o politici. On politiku ne zna. Ne mogu ni o ekonomiji. Ni to ne zna, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ne mogu diskutovati ni o vođenju Republike Srpske. O tome tek ništa ne zna. Ne mogu izreći ni mišljenje o njegovim stavovima jer nema stav ni o jednom pitanju", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Blanuša nema stav o Sudu i Tužilaštvu BiH, o presudama koje ljudima izriče zbog nošenja slika prvog predsjednika stranke na čijem je sada čelu.

"Nema stav o Šmitu, o izjavi svih bošnjačkih partija i muslimanskih vjerskih vođa. O svemu ćuti, samo priča o meni. Sve mu smeta, sada mu smeta i što znam. Bilo bi mi ispod časti i na to odgovarati da nije na čelu SDS-a, čiju ulogu u stvaranju Republike cijenim, ali čije se izdaje posljednjih godina jednako gnušam", naveo je Dodik na Iksu.

Dodik je rekao da je predsjednik stranke koja vrši vlast i ima odgovornost za Republiku Srpsku.

"Znam šta ćemo raditi, kakve odluke ćemo donositi, kakve mjere preduzimati da našem narodu i svima koji sa nama žive bude bolje. Zato što znam, narod podržava i bira SNSD i mene. Zato što on i opozicija ne znaju, zato nikada neće odlučivati o Srpskoj i srpskom narodu. Vi ćete se i dalje baviti samo mnome, a SNSD i ja Republikom Srpskom. Svako radi ono što zna", zaključio je Dodik.