Spektakl Evrolige na m:tel-u: Crvena zvezda i Partizan uživo na Arena 1 Premium

ATV
02.04.2026 12:30

Кошаркаш Црвене Звезде Џаред Батлер и кошаркаш Партизана Двeјн Вашингтон
Najkvalitetnije košarkaško takmičenje u Evropi - Evroliga, polako ulazi u finiš, jer su ostala još četiri kola do kraja ligaškog dijela takmičenja.

Došlo je vrijeme raspleta kada su u pitanju pozicije za plej-of i plej-in, a jedna od utakmica koja će biti važna za konačan poredak jeste i vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana.

U 35. kolu Evrolige, Crvena Zvezda i Partizan igraju u četvrtak 2. aprila od 20 časova u Beogradskoj areni. Direktan prenos možete pratiti na Arena 1 Premium TV kanalu.

Od ostalih utakmica izdvajamo Dubai - Monako od 20 časova na Arena 2 Premium, Žalgiris - Barselona od 19 časova na Arena 3 Premium, Paris - Milano od 20.45 na Arena 4 Premium, Hapoel - Panatinaikos od 19 časova i Makabi - Efes od 21 čas na Arena 5 Premium.

U Evroligi se susreću najbolji evropski klubovi i najveće zvijezde svjetske košarke, a svaka sezona donosi spektakularne duele koji okupljaju milione gledalaca i potvrđuju status ovog takmičenja kao vrhunca evropske klupske košarke.

Od 1. aprila ljubitelji vrhunske košarke u Bosni i Hercegovini mogu da uživaju u Evroligi na Arena Sport kanalima - i to upravo kroz m:tel TV platforme, koje korisnicima donose najatraktivniji sportski sadržaj na jednom mjestu.

