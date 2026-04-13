Najveći trend među frizurama: Nekada je bila apsolutni hit, a sad dolazi u još boljem izdanju

Proljeće je u znaku promjena, noviteta u trendovima i osvježenja, kako u garderobi, tako i u bjuti svijetu. Razmišljate li i sami o promjeni, možda frizure, imamo odličan prijedlog koji možete isprobati u novoj sezoni. Radi se o isfeniranom bobu, frizuri koja je obilježila devedesete godine prošlog vijeka, a sad nam dolazi u još boljem, sofisticiranijem i elegantnijem izdanju. Baš ono što je potrebno za toplu sezonu.

Isfenirani bob iz devedesetih kombinuje dvije najtrendi frizure: fen frizuru i klasičan bob. Ujedinjuje ih, a rezultat je šik frizura koja je kao stvorena za glamurozne prilike, a sjajan je izbor i za svaki dan.

I dok su ranije godine bile u znaku "neuredne" kose, ležernih punđi i frizura koje izgledaju nonšalantno, sada je naglasak stavljen na eleganciju i sjaj. S obzirom na to da je prošla godina bila u znaku boba, frizeri vjeruju da će se njegova dominacija nastaviti i tokom cijele ove godine, a ako želite da mu dodate dozu glamura, isprobajte isfenirani bob.

Bob frizura

U prvi plan dolazi volumen pa je vrijeme da peglu za kosu zamijenite četkom s kojom ćete ga postići, piše Glamour. Prije nego što kosu podijelite u nekoliko dijelova za feniranje, po dužini i na krajeve nanesite ulje. Fenirajte pramen po pramen pomoću okrugle četke za volumen i fena za kosu, a da biste postigli "prozračan" efekat, stilizujte kosu u smjeru suprotnom od lica kako biste postigli dinamiku.

Za sušenje koristite srednju jačinu, jer ćete tako ušted‌jeti mnogo vremena, a za stilizovanje kose najjaču snagu fena. Imajte na umu da je toplina ta koja je zaslužna za stilizovanje kose i pomaže u postizanju željenog izgleda. Iskoristite i funkciju duvanja hladnog vazduha, što će kosi dati potreban sjaj.

Kad su u pitanju alati, najbolji izbor je okrugla četka, a što je ona veća, to ćete kosu brže osušiti. Ne zaboravite i na kvalitetne proizvode jer će, u suprotnom, frizura brzo "splasnuti".

Proizvodi za kosu igraju veliku ulogu u postizanju savršene isfenirane frizure, pa nemojte da ih preskačete. Posebno su bitni oni koji štite kosu od topline, a u rutinu možete ubaciti i kremu za stilizovanje, kao i sprej i mousse za volumen, piše B92