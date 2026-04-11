Hit boja za kosu za april 2026. godine: U salonima su svi poludjeli za njom!

11.04.2026 09:13

Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Foto: Pexels/Lorena Villarreal

Dok se zlatni pramenovi već dugo ističu kao najpoželjniji, april nam donosi novu kraljicu nijansi koju nije lako postići, ali izgleda nevjerovatno skupo.

Riječ je o šampanj plavoj boji koja je izazvala pravu pomamu među ljubiteljima mode, a frizeri ističu da je tajna u savršenom balansu hladnih i toplih tonova inspirisanih bezvremenskim stilom Kerolin Beset.

Posljednjih mjeseci dominirale su izuzetno prirodne boje kose. Ali sa dolaskom toplijeg vremena, ljubitelji mode žude za više živosti i svježine, pa se upečatljivo farbanje inspirisano šampanjcem vratilo u trend.

Ranije ove godine, premijerno je prikazana dugo očekivana serija "Ljubavna priča: Džon F. Kenedi mlađi i Kerolin Beset", i od tada je par postao glavna tema razgovora. Ovo je važan detalj za priču ne toliko zbog njihove romanse visokog profila, koja je zahvatila tabloide, već zbog Kerolininog nenametljivog, minimalističkog i izuzetno privlačnog stila. Na kraju krajeva, upravo je taj stil u velikoj mjeri oblikovao estetiku kojoj se dizajneri i stilisti danas vraćaju. Od jednostavnih kaputa do savršeno skrojenih haljina i, naravno, njene prepoznatljive plave kose, koja je bila nepogršiva.

Tehnike za postizanje nijanse zlata vrijedne

Ova nijansa nije ni hladna platinasta niti pretjerano topla. Izgleda nježno, skupo, a opet nevjerovatno prirodno. Kosa izgleda kao da svjetluca na svjetlosti, ali bez pretjeranog sjaja ili vještačkih efekata. Sada je ova boja ponovo u centru pažnje i dobila je novo ime: šampanj plava. Dok je nekada viđena samo kao dio Besetinog izgleda, sada je pravi trend koji aktivno prihvataju ljubitelji mode širom svijeta.

Međutim, tajna popularnosti ovog bojenja je prilično jednostavna. Mnoge žene su jednostavno umorne od ekstrema. Previše hladne nijanse čine da lice izgleda blijedo i naglašavaju umor, dok previše tople nijanse lako prelaze u žutu i djeluju neuredno. Ali šampanj plava se pokazala kao zlatna sredina za kojom su sve žudjele. Kombinuje nježne zlatne i neutralne tonove, stvarajući živahan, prirodan izgled. Zato podjednako dobro izgleda na svijetloj i na tamnoj koži.

Važno je razumjeti da ovo nije samo jedna boja iz palete. To je više tehnika i pristup bojenju. Stilista radi sa nekoliko nijansi odjednom, stvarajući dubinu i volumen. Dodaje toplije akcente u nekim dijelovima, neutralne ili malo hladnije u drugim. Konačni rezultat je složena, slojevita boja koja se lijepo mijenja u zavisnosti od osvjetljenja. Ovo sprječava da kosa izgleda ravno i vještački.

Opasnosti pri samostalnom farbanju i njega

Nažalost, postizanje ovog rezultata samostalno je gotovo nemoguće. Nije važna samo prava baza, već i pravilna raspodjela nijansi. Ovo posebno važi ako je vaša osnovna boja tamna. U ovom slučaju, posvjetljivanje može biti prilično agresivno ako se radi bez profesionalne opreme i značajno ćete oštetiti kosu. Stoga, stilisti savjetuju da ne eksperimentišete kod kuće, već da se konsultujete sa provjerenim frizerom.

Međutim, šampanj plava ima mnogo više prednosti nego mana. Na primjer, ne zahtijeva nikakvo oblikovanje da bi izgledala zapanjujuće. Čak i jednostavna ravna kosa ili meki talasi izgledaju uredno i njegovano. Sama boja dodaje sofisticiranost izgledu.

Kao i svaka plava, ova nijansa zahtijeva pažnju. Da biste održali taj meki ton i izbjegli mesinganu nijansu, potrebno je redovno ponovo nanositi preliv i koristiti hidratantne maske za kosu. Balzami, ulja i nježna njega trebalo bi da postanu vaša osnova ljepote, u suprotnom će rezultati brzo izblijedjeti. Prateći ove jednostavne korake njege, postići ćete efekat zbog kojeg je ova nijansa toliko omiljena. Izgledaćete svježe, njegovano i prirodno, prenosi Stil.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

