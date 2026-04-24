Ostojić uputio telegram saučešća Dodiku povodom smrti majke

24.04.2026 18:46

Радан Остојић
Povodom smrti majke Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić uputio je danas telegram saučešća.

"Poštovani gospodine Dodik, sa dubokim žaljenjem primio sam vijest o smrti Vaše majke. Majka je temelj na kojem se gradi život svakog čovjeka, najveća podrška, najsigurniji oslonac i izvor snage koji ništa ne može zamijeniti. Njen gubitak nosi težinu koju je teško izraziti riječima. Poznato je koliko Vam je značila njena prisutnost, kako u trenucima uspjeha, tako i u trenucima kada je trebalo istrajati. Ta podrška ostavlja neizbrisiv trag. U ovim danima bola primite moje iskreno saučešće i izraze dubokog poštovanja i saosjećanja", ističe se u telegramu saučešća.

