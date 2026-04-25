Na ivici terena: Dragan Šakota

U novom izdanju emisije 'Na ivici terena', svoju nevjerovatnu sportsku priču ispričaće proslavljeni košarkaški stručnjak Dragan Šakota.

Iza njega su su pune 53 godine trenerske karijere čime je stekao rekord za Ginisa. Šakota je istinska legenda grčkog AEK-a, kluba sa kojim i danas, nastavlja da bilježi sjajne rezultate.

Čovjek koji je košarci poklonio čitav svoj život, pred kamere ATV-a stiže u ključnom trenutku, tik pred napad na trofej Lige šampiona.

Emisiju uređuju i vode Andrej Knežević i Ivan Dragičević.

'Na ivici terena' ponedjeljak u 20 časova i 40 minuta.