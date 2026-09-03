Održana sjednica Predsjedništva BiH: Otvara se novi konzulat

Autor:ATV redakcija
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Predsjedništvo BiH održalo je 31. redovnu sjednicu na kojoj su donesene sljedeće odluke:
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno je da se otvori Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, u Splitu, sa konzularnim područjem koje obuhvata Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.
Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Haškoj konvenciji o izboru suda iz 2005. godine.
Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o prihvatanju sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa.
Predsjedništvo BiH donijelo je odluke o davanju odobrenja za zaključivanje i određivanju potpisnika:
Tehničkog sporazuma između Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine i francuske države, Ministarstva saobraćaja Republike Francuske i Generalne direkcije za civilno vazduhoplovstvo o saradnji u oblasti civilnog vazduhoplovstva;
Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i „Katar turizma“ Države Katar;
Zajedničke deklaracije o namjeri o uspostavljanju institucionalnog partnerstva za podršku regionalnom ekonomskom razvoju i jačanju kapaciteta Agencije za unapređenje stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (FIPA), između Saveznog ministarstva za privredu i energiju Savezne Republike Njemačke, s jedne strane, i Agencije za unapređenje stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (FIPA), s druge strane.
Predsjedništvo BiH donijelo je odluke o ratifikaciji:
Okvirne konvencije Savjeta Evrope o vještačkoj inteligenciji i ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava;
Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije, izrađenog u Beču 21. septembra 1988. godine;
Dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Srednjoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini;
Odluke Zajedničkog odbora Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini broj 2/2024 o olakšavanju elektronske trgovine;
Dodatnog protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni drumski prevoz tereta (CMR) o elektronskom tovarnom listu;
Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, usvojenog konsenzusom 12. novembra 2012. godine na petoj sjednici Konferencije strana potpisnica Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana;
Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti advokatske profesije;
Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Koreje;
Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima;
Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o kompjuterskom kriminalu o unaprijeđenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza;
pet konvencija i Protokola Međunarodne organizacije rada:
1. C170 – Konvencije o hemikalijama iz 1990. godine (broj 170);
2. C167 – Konvencije o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. godine (broj 167);
3. C160 – Konvencije o statistici rada iz 1985. godine (broj 160);
4. C152 – Konvencije o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) iz 1979. godine (broj 152);
5. C130 – Konvencije o medicinskoj njezi i naknadama u slučaju bolesti iz 1969. godine (broj 130);
6. P155 – Protokola iz 2002. godine uz Konvenciju o zaštiti i zdravlju na radu iz 1981. godine.
Predsjedništvo BiH donijelo je i Odluku o otkazivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o nezaposlenosti iz 1919. godine, broj 2.
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