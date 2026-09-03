U Rumuniji 58 osoba zaraženih virusom Zapadnog Nila, troje umrlo

Autor:ATV redakcija
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U Rumuniji je od početka juna prijavljeno 58 slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila, a zabilježena su i tri smrtna slučaja, saopštio je danas rumunski Nacionalni institut za javno zdravlje.
osobe su umrle, a riječ je o starijim osobama sa pratećim oboljenjima. Najviše zaraženih, 25, registrovano je u prestonici Bukureštu.
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Radi prevencije infekcije, Institut je preporučio izbjegavanje izloženosti komarcima nošenjem odeće dugih rukava i dugih pantalona, upotrebom hemijskih sredstava za odbijanje komaraca, sprečavanjem ulaska insekata u kuću postavljanjem zaštitnih mreža na prozore, kao i isušivanjem bara u blizini domaćinstava i uklanjanjem posuda sa ustajalom vodom i kućnog otpada.
(telegraf)
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