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Čak 11 ljudi osuđeno na smrt! Krili drogu u tubama pasti za zube

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03.09.2026 17:08

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паста за зубе
Foto: pexels/Miriam Alonso

Narodni sud u gradu Ho Ši Min, na jugozapadu Vijetnama, osudio je na smrt 11 ljudi, u jednom od najvećih slučajeva protiv krijumčarenja droge u toj zemlji, nakon istrage koja je počela kada su četiri stjuardese uhvaćene kako nose narkotike skrivene u tubama paste za zube.

Istraga u tom slučaju se vodila protiv ukupno 227 optuženih, a pokrenuta je nakon što je u martu 2023. godine pronađeno više od deset kilograma droge u 157 tuba pasti za zube, koje su nosile četiri stjuardese Vijetnam erlajnsa, koje su stigle iz Pariza na aerodrom Tan Son Njat u Ho Ši Minu, prenosi Rojters.

Vlasti su kasnije utvrdile da su žene nesvjesno prenosile drogu, a istražitelji su potom otkrili transnacionalnu mrežu trgovine ljudima koja je krijumčarila narkotike maskirane u robu široke potrošnje iz Francuske u Vijetnam.

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Tužioci su saopštili da su članovi mreže koristili šifrovane platforme za razmenu poruka, bankovne račune koji su bili registrovani na tuđa imena i službe za dostavu, kako bi distribuirali drogu širom južnog Vijetnama.

Najmanje 20 drugih optuženih u tom slučaju osuđeno je na doživotni zatvor u ovom slučaju.

(telegraf)

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Tagovi :

pasta za zube

Vijetnam

krijumčarenje

Droga

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