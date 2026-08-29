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Haos u Bijeljini: Drogirao se usred kontrole pa napao i povrijedio policajca

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Autor:

Stevan Lulić
29.08.2026 10:30

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Bijeljinac M.V. uhapšen je nakon pravog haosa koji je izazvao tokom i nakon policijske kontrole vozila Be Em Ve u kojem je bio suvozač.

Naime, prilikom kontrole nakon zaustavljanja pomenutog vozila, kojim je upravljao N.Č, suvozač M.V. je konzumirao bijelu praškastu materiju koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "kokain".

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Nakon reakcije službenika, Bijeljinac je nasrnuo na policajce te jednog odgurnuo, a drugom nanio povrede u predjelu glave.

"Prilikom izvođenja iz putničkog automobila,navedeno lice je odgurnulo i fizički napalo policijskog službenika, dok je drugom policijskom službeniku nanelo povrede u predjelu glave, nakon čega je  lišeno slobode", potvrđeno je u Policijskoj upravi Bijeljina.

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O svemu je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se protiv uhapšenog dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti".

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Tagovi :

Droga

Bijeljina

Policija

napad na policiju

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