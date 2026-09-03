Sutra počinje predizborna kampanja

Biometrijska identifikacija i autentfikacija glasača, kao i skeneri za glasačke listiće, te elektronski prenos izbornih rezultata- sve je to i dalje rebus za birače u Republici Srpskoj. Iz OEBS-a poručuju da nije sve na tehnologijama.

"Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenje javnosti. To takođe zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima", rekao je Ričard (Rič) Holzaple, šef Misije OSCE-a u BiH.

Iako uvođenje novih tehnologija smatraju korakom naprijed, iz nevladinog sektora pozivaju na oprez. Navode da moderna oprema ne može zamijeniti dosljednu primjenu zakona i sankcionisanje nepravilnosti.

"Dakle, tako da ne postanemo žrtva prevelikih očekivanja od uvođenja novih tehnologija. Mi očekujemo od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno doslijedniji u sankcionisanju nepravilnosti", kaže Srđan Blagovčanin, Transparency International.

Iz CIK-a, još jedan pokušaj da opravdaju nove tehnologije. Kažu, moderno glasanje ne znači ukidanje dosadašnjeg načina rada.

"Javnost mora znati da CIK ne ukida papirne glasačke listiće i obilježavanje papirnih glasačkih listića. Skeneri i biometrija otiska prsta direktno eliminišu krađu identiteta, glasanje u ime mrtvih i nepravilno brojanje glasačkih listića", kaže Vanja Bjelica Prutina, član CIK-a.

Novi način glasanja je da se umjesto iksiranja kvadratića boje kružići, a umjesto imena i prezimena, biće redni brojevi kandidata. Na biračkim mjestima se očekuju gužve i ukoliko bude prekinut postupak glasanja zbog nekih nepravilnosti, biće produženo vrijeme glasanja. Takođe, ističu da u 15 do sedam član biračkog odbora staje iza posljednjeg čovjeka u redu, a svi koji dođu poslije, nemaju pravo obaviti svoju građansku dužnost.