Gajić: Školska uniforma ne može sakriti materijalni status učenika

Autor:ATV redakcija
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Školska uniforma ne može sakriti materijalni status učenika, znam, jer sam nosila "kutu" u ex Yu i protiv sam ove lažne jednakosti, poručila je Dubravka Gajić, savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske.
- Imam troje djece. Jedno pije vodu, drugo Koka Kolu, treće multisolu. Srećno svakom ko misli da dekretom može ovo da promjeni. Mahune? Timski protiv! - napisala je Gajićeva na "Iksu".
Banja Luka
Jednolični do ljeta, pa neko na jahtu, neko na selo: Šta Francuska kaže o uniformama u školi?
Podsjećamo, jedno odjeljenje u Banjaluci obuklo nove školske uniforme. Nakon toga se oglasilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i naveli da nisu dali saglasnost gradu Banjaluka, niti banjalučkim osnovnim školama, za uvođenje školskih uniformi, i pozivali grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze institucionalne nadležnosti i da pitanja u vezi sa eventualnim uvođenjem školskih uniformi rješava u skladu sa propisanim procedurama i sa nadležnim institucijama.
Banja Luka
Direktor banjalučke škole: Radi se o podvali od strane gradonačelnika, nije imao saglasnost
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