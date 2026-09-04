Gajić: Školska uniforma ne može sakriti materijalni status učenika

Školska uniforma ne može sakriti materijalni status učenika, znam, jer sam nosila "kutu" u ex Yu i protiv sam ove lažne jednakosti, poručila je Dubravka Gajić, savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske.

- Imam troje djece. Jedno pije vodu, drugo Koka Kolu, treće multisolu. Srećno svakom ko misli da dekretom može ovo da promjeni. Mahune? Timski protiv! - napisala je Gajićeva na "Iksu".

Banja Luka Jednolični do ljeta, pa neko na jahtu, neko na selo: Šta Francuska kaže o uniformama u školi?

Podsjećamo, jedno odjeljenje u Banjaluci obuklo nove školske uniforme. Nakon toga se oglasilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i naveli da nisu dali saglasnost gradu Banjaluka, niti banjalučkim osnovnim školama, za uvođenje školskih uniformi, i pozivali grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze institucionalne nadležnosti i da pitanja u vezi sa eventualnim uvođenjem školskih uniformi rješava u skladu sa propisanim procedurama i sa nadležnim institucijama.