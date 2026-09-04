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Gajić: Školska uniforma ne može sakriti materijalni status učenika

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04.09.2026 16:50

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Гајић: Школска униформа не може сакрити материјални статус ученика
Foto: Instagram/Draško Stanivuković

Školska uniforma ne može sakriti materijalni status učenika, znam, jer sam nosila "kutu" u ex Yu i protiv sam ove lažne jednakosti, poručila je Dubravka Gajić, savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske.

- Imam troje djece. Jedno pije vodu, drugo Koka Kolu, treće multisolu. Srećno svakom ko misli da dekretom može ovo da promjeni. Mahune? Timski protiv! - napisala je Gajićeva na "Iksu".

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Podsjećamo, jedno odjeljenje u Banjaluci obuklo nove školske uniforme. Nakon toga se oglasilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i naveli da nisu dali saglasnost gradu Banjaluka, niti banjalučkim osnovnim školama, za uvođenje školskih uniformi, i pozivali grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze institucionalne nadležnosti i da pitanja u vezi sa eventualnim uvođenjem školskih uniformi rješava u skladu sa propisanim procedurama i sa nadležnim institucijama.

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Vlada Republike Srpske

uniforma

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