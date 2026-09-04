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Na Modračkom jezeru ulovio soma teškog 53 kilograma

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04.09.2026 17:32

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На Модрачком језеру уловио сома тешког 53 килограма
Foto: RTV Slon

Som težak 53 kilograma novi je veliki ulov Abdulaha Džinića Zije na Modračkom jezeru, gdje je 3. septembra 2026. godine ribu ulovio "na čamcu na vuču", kako ovaj način ribolova opisuje sam Zijo.

Riječ je o još jednom kapitalnom primjerku koji je završio na njegovoj udici.

Zijo je već poznat po velikim ulovima na Modračkom jezeru, a pažnju javnosti posebno je privukao u avgustu 2024. godine, kada je ulovio soma težeg od 90 kilograma i dugog oko 2,2 metra.

Novi som od 53 kilograma još jednom potvrđuje da Modračko jezero krije velike primjerke ove vrste, ali i da Zijo očigledno dobro zna gdje i kako ih tražiti, piše RTV Slon.

Som je najveća slatkovodna riba evropskih voda, a odrasli primjerci mogu dostići velike dimenzije i težinu.

Najčešće obitava u dubljim i mirnijim dijelovima rijeka, jezera i akumulacija, a aktivniji je tokom toplijeg dijela godine.

Zbog svoje snage i veličine, ulov velikog soma među ribolovcima se smatra posebnim izazovom.

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Tagovi :

Som

pecanje

rijeka

Abdulah Džinić Zijo

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