Još nekoliko dana vrućine, pa velika promjena: Kada stiže zahlađenje?

Dok čekamo zahlađenje i padavine, sutra, u subotu, 5. septembra, očekuje se gotovo pa rekordno topao septembarski dan sa temperaturama između 31 i 39 stepeni Celzijusovih, objavio je BHMETEO.

Malo manje vruće, kako su naveli, biće u nedjelju, 6. septembra, osim u Hercegovini, a u ljetnjem ritmu započinjemo i iduću sedmicu.

Sunčano i vruće

"Početak iduće sedmice (7. - 9. septembar) sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhao bi i jugo kao znak skorije promjene vremena", navodi BHMETEO.

Dugoočekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu iduće sedmice, u periodu od i nakon 10. septembra kada, kako su naveli, ulazimo u jedan nestabilniji period uz povremeno padavine i postepen pad temperatura.

Ljeto više neće biti isto

"Nakon toga ljeto više neće biti isto i možemo reći da je u onom pravom smislu te riječi okončano", naglasili su, prenose Nezavisne.

Prema trenutnim prognozama, kako dodaju, zahlađenje će biti više kao povratak u okvire prosjeka za septembar, povremeno nešto hladnije od prosjeka. Ali, kako su poručili, bez nekih većih hladnoća, loženja, zimske garderobe i naglih prelaza, bar ne u početku.

Hronična suša

"Bitno je naglasiti da se hronična suša i višemjesečni deficit padavina neće okončati preko noći, ali utješno je da od nečeg počinjemo. Nadati se takvom ritmu i u nastavku jeseni uz kiše, ali bez ekstrema koji bi ugrozili stanovništvo i privredu", naglasili su.