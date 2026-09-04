Logo

Još nekoliko dana vrućine, pa velika promjena: Kada stiže zahlađenje?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 17:28

Komentari:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Dok čekamo zahlađenje i padavine, sutra, u subotu, 5. septembra, očekuje se gotovo pa rekordno topao septembarski dan sa temperaturama između 31 i 39 stepeni Celzijusovih, objavio je BHMETEO.

Malo manje vruće, kako su naveli, biće u nedjelju, 6. septembra, osim u Hercegovini, a u ljetnjem ritmu započinjemo i iduću sedmicu.

Sunčano i vruće

"Početak iduće sedmice (7. - 9. septembar) sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhao bi i jugo kao znak skorije promjene vremena", navodi BHMETEO.

Dugoočekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu iduće sedmice, u periodu od i nakon 10. septembra kada, kako su naveli, ulazimo u jedan nestabilniji period uz povremeno padavine i postepen pad temperatura.

Ljeto više neće biti isto

"Nakon toga ljeto više neće biti isto i možemo reći da je u onom pravom smislu te riječi okončano", naglasili su, prenose Nezavisne.

Prema trenutnim prognozama, kako dodaju, zahlađenje će biti više kao povratak u okvire prosjeka za septembar, povremeno nešto hladnije od prosjeka. Ali, kako su poručili, bez nekih većih hladnoća, loženja, zimske garderobe i naglih prelaza, bar ne u početku.

Hronična suša

"Bitno je naglasiti da se hronična suša i višemjesečni deficit padavina neće okončati preko noći, ali utješno je da od nečeg počinjemo. Nadati se takvom ritmu i u nastavku jeseni uz kiše, ali bez ekstrema koji bi ugrozili stanovništvo i privredu", naglasili su.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Temperatura

vrućine

padavine

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хоће ли ученици у Српској надокнађивати наставу

Društvo

Hoće li učenici u Srpskoj nadoknađivati nastavu

7 h

2
Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

Društvo

Stiže novac za đake: Poznato koliko će biti isplaćeno osnovcima i srednjoškolcima

8 h

3
Одстрањивање тумора на УКЦ-у

Društvo

Novi podvig na UKC-u: Ljekari odstranili veliki tumor

9 h

1
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Društvo

Apel vozačima: Na ovim dionicama su obustave i ogromne gužve

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

11

Srbija će obezbijediti mirnu i dostojanstvenu sahranu generalu Mladića

19

08

Velika tribina SNSD-a: "Na čelu sa Dodikom spremni smo da provodimo sve zacrtane ciljeve"

19

06

Mladićev ljekar otkrio detalje liječenja: Generalu davali fentanil

18

58

Centralne vijesti, 04.09.2026.

18

54

Karan, Cvijanović, Dodik i Minić položili vijence na Centralnom spomeniku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima