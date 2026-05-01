Amidžić: Srećan Prvi maj svima koji grade i jačaju Republiku Srpsku

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić čestitao je Prvi maj svima koji svojim radom grade, jačaju i pokreću Republiku Srpsku.

- Srećan Prvi maj, Međunarodni praznik rada. Rad nije samo obaveza. Rad je mjera snage jedne ekonomije, dostojanstva jednog društva i pokretač svakog održivog napretka - naveo je Amidžić na Iksu.

U objavi je naveo citat srpskog naučnika Nikole Tesle koji je rekao: "Neka budućnost kaže istinu, a svakoga cijeni po njegovom radu i djelima".