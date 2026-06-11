Minić uputio važan poziv: Podržimo studente medicine

Autor:ATV
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Premijer Republike Srpske Savo Minić pozvao je ministre, direktore javnih preduzeća i ustanova, te privrednike da podrže 14 studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, koji će predstavljati Srpsku na međunarodnim stručnim razmjenama.
Premijer Republike Srpske Savo Minić uputio je javni poziv ministrima, direktorima javnih preduzeća i ustanova, kao i privrednicima, da pruže podršku studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci koji će predstavljati Republiku Srpsku na prestižnim međunarodnim stručnim razmjenama.
Riječ je o četrnaest izuzetnih studenata koji će svoje znanje usavršavati u Brazilu, Španiji, Portugalu, Turskoj, Italiji i Grčkoj.
"Ovi mladi ljudi su naši najbolji ambasadori znanja, rada i posvećenosti. Pomozimo im da steknu nova iskustva i dostojno predstavljaju Republiku Srpsku", poručio je premijer Minić putem svog naloga na društvenoj mreži „Iks“.
Pozivam ministre u Vladi Republike Srpske, direktore javnih preduzeća i ustanova, kao i naše privrednike, da podrže 14 studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, koji će predstavljati Republiku Srpsku na međunarodnim stručnim razmjenama u Brazilu, Španiji, Portugalu,…— Savo Minić (@minic_savo) June 10, 2026
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