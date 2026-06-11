Minić uputio važan poziv: Podržimo studente medicine

Premijer Republike Srpske Savo Minić pozvao je ministre, direktore javnih preduzeća i ustanova, te privrednike da podrže 14 studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, koji će predstavljati Srpsku na međunarodnim stručnim razmjenama.

Premijer Republike Srpske Savo Minić uputio je javni poziv ministrima, direktorima javnih preduzeća i ustanova, kao i privrednicima, da pruže podršku studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci koji će predstavljati Republiku Srpsku na prestižnim međunarodnim stručnim razmjenama.

Riječ je o četrnaest izuzetnih studenata koji će svoje znanje usavršavati u Brazilu, Španiji, Portugalu, Turskoj, Italiji i Grčkoj.

"Ovi mladi ljudi su naši najbolji ambasadori znanja, rada i posvećenosti. Pomozimo im da steknu nova iskustva i dostojno predstavljaju Republiku Srpsku", poručio je premijer Minić putem svog naloga na društvenoj mreži „Iks“.