Tarik Hrelja novi igrač KK Mega

Nikola Lučić
24.04.2026 10:53

Тарик Хреља кошаркаш
Naredna stanica u karijeri mladog košarkaša Tarika Hrelje je Mega.

Reprezentativac BiH ove sezone u dresu Studenta prosječno je bilježio 11,1 poen, 5,8 skokova i dvije asistencije po utakmici u Prvenstvu BiH.

U Megu dolazi i sa iskustvom igranja drugog po jačini regionalnog takmičenja u kojem je prosječno postizao 11,5 poena.

Hrelja je prošle sezone debitovao i u ABA ligi za ekipu Igokee.

Više iz rubrike

Никола Јокић напада обруч против Рендла и Гобера

Košarka

Vukovi pojeli Denver: Jokić postigao 27 poena, a odigrao jedan od najlošijih mečeva u karijeri

6 h

0
Виктор Вембањама лежи на паркету након што је ударио главом о под на мечу против Портланда

Košarka

Stravičan pad Vembanjame! Jeziva scena u drugoj utakmici NBA plej-ofa

2 d

0
тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Košarka

Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

2 d

0
Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Košarka

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

2 d

0

