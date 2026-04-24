Tarik Hrelja novi igrač KK Mega

Naredna stanica u karijeri mladog košarkaša Tarika Hrelje je Mega.

Reprezentativac BiH ove sezone u dresu Studenta prosječno je bilježio 11,1 poen, 5,8 skokova i dvije asistencije po utakmici u Prvenstvu BiH.

U Megu dolazi i sa iskustvom igranja drugog po jačini regionalnog takmičenja u kojem je prosječno postizao 11,5 poena.

Hrelja je prošle sezone debitovao i u ABA ligi za ekipu Igokee.