Igor Dodik zahvalio Trampu Mlađem na dolasku u Banjaluku

Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a zahvalio se Donaldu Trampu mlađem što se odazvao na njegov poziv i došao u Banja Luku, gdje će učestvovati na panel diskusiji u Banskom dvoru.

-Prije nego što kažem išta drugo, želim da iskažem iskrenu zahvalnost za ovu priliku i čast koju ste ukazali nama i narodu Republike Srpske, kao i našem vodstvu time što ste prihvatili našu pozivnicu da budete naš gost. Ovdje smo se okupili da napravimo novu viziju za Republiku Srpsku, za budućnost naših građana, naših porodica i naše djece. Sve što smo planirali i o čemu smo odlučivali, moramo to raditi za veće dobro našeg naroda i naše nacije. Za svaku individuu koja ostane u Republici Srpskoj i koja želi da ima srećniju budućnost. Ovdje smo da to učinimo mogućim, da vidimo šta je najbolje za našu Republiku, kakve da nam budu političke strategije, kakva da nam bude privreda i poslovanje - rekao je Dodik u obraćanju.

On je dodao da moram biti otvoreni za nove ideje koje će voditi u konstantan progres te naglasio da su institucije Republika Srpske i njen narod pokazale su otpornost prema raznim nepravdama koje su počinjene prema Srpskoj i njenom narodu. Dodik je naglasio da je predsjednička pobjeda predsjednika Trampa značajna je ne samo za SAD, nego za sva društva koja vole slobodu i njeguju hrišćanstvo i porodične vrijednosti.

-Molili smo se za tu pobjedu i jasno je podržavali. Ponosan sam što gospodin Tramp Mlađi cijeni naše prijateljstvo i što je prihvatio našu pozivnicu. Republika Srpska teži ka tome da bude dio te vizije. To nije samo poslovanje, ona otvara nove staze za implementaciju novih ideja i vizija za razvoja. Ishod nije samo pravljenje dogovora o infrastrukturi i energetici, već mir i napredak koji će donijeti sprovođenje ovih ideja - istakao je Dodik, pa dodao:

-To nije samo novac, nego transformisanje društva kulturološki i moralno, dok činimo da svaki individualni život bude ljepši. Veliki umovi poput Nikole Tesle i Mihajla Pupina podsjetili su nas da velike ideje stvara ne tehnološki razvoj, nego dubina uma koji ih iznjedri.

-Naši ljudi su odbranili ideje u nemogućim uslovima najčešće suočavajući se sa opozicijom iz dominantnih liberalnih elita. Pripadamo generaciji koja se borila za napredak. Zato ovo nije samo poslovanje i diplomatska dužnost, nego i patriotska. Naša patriotska dužnost je ono čemu smo posvećeni jer se na taj način stvara najjača veza.

Jesmo bitni, naša geopolitička pozicija jeste bitna. Ovdje smo da ostanemo. Uz vašu pomoć i viziju i uz podršku administracije SAD koju pravično vodi Donald Tramp osjećamo se ponovo živima. Uz vašu pomoć dragi prijatelji i pomoć Boga, ta vizija će biti ostvarena. Još jednom, gospodine Tramp, dozvolite mi da u svoje ime i ime svoje zemlje da vam iskažem najdublje poštovanje što ste sa nama danas.

-Vaše prisustvo govori puno toga. Daje nam nadu da ostvarimo razne stvari uz naš rad. Mali narodi ne mogu mnogo ostvariti bez pomoći velikih naroda. Vi ste nam ta podrška. Zavisimo od vas i oslanjamo se na vas. Zauzvrat, vi, Amerika i administracija koju predvodi Donald Tramp imaće pouzdanog i hrišćanskog saveznika u ovom dijelu svijeta. Završiću riječima našeg nobelovca Ive Andrida: Ono što je udaljenost nije ono što je tamo daleko, nego ono ka čemu nema mostova sa srcem. Gospodine Tramp, od danas imate toplu dobrodošlicu našeg naroda što će stvoriti snažan most prema našim srcima i našim narodima zaključio je on na kraju.