Остојић: У мају у НСРС о Приједлогу закона о правима бораца; Основица борачког додатка пет КМ

Аутор:АТВ
Коментари:4
У мају ће на дневном реду НСРС бити Приједлог Закона о правима бораца, рекао је Радан Остојић министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
"Било је предвиђено законом да основица за обрачун борачког додатка, буде 4,5 КМ, али ће на инсистирање премијера Саве Минића и моје сугестије, основица у новом законском рјешењу бити пет марака", рекао је Остојић.
Истакао је да ће се у наредном периоду износ борачког додатка усклађивати са просјечном платом у Српској.
"Мјесечно ће по овом систему обрачуна бити потребно издвојити 30 милиона марака, односно 360 милиона марака годишње", рекао је Остојић.
Економија
Када је ријеч о запошљавању дјеце погинулих бораца, Остојић је истакао да је разговарао са са премијером, због тога што се, како је истакао, крши Закључак Владе о њиховом запошљавању.
"Лично ће инсистирати на томе да директори запошљавају приоритетно дјецу погинулих бораца и да сносе санкцију ако то не чине", поручио је Остојић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч9
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч11
Најновије
15
48
15
46
15
38
15
35
15
01
Тренутно на програму