Logo
Large banner

Остојић: У мају у НСРС о Приједлогу закона о правима бораца; Основица борачког додатка пет КМ

Аутор:

АТВ
29.04.2026 13:38

Коментари:

4
Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Фото: АТВ

У мају ће на дневном реду НСРС бити Приједлог Закона о правима бораца, рекао је Радан Остојић министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

"Било је предвиђено законом да основица за обрачун борачког додатка, буде 4,5 КМ, али ће на инсистирање премијера Саве Минића и моје сугестије, основица у новом законском рјешењу бити пет марака", рекао је Остојић.

Истакао је да ће се у наредном периоду износ борачког додатка усклађивати са просјечном платом у Српској.

"Мјесечно ће по овом систему обрачуна бити потребно издвојити 30 милиона марака, односно 360 милиона марака годишње", рекао је Остојић.

Када је ријеч о запошљавању дјеце погинулих бораца, Остојић је истакао да је разговарао са са премијером, због тога што се, како је истакао, крши Закључак Владе о њиховом запошљавању.

"Лично ће инсистирати на томе да директори запошљавају приоритетно дјецу погинулих бораца и да сносе санкцију ако то не чине", поручио је Остојић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радан Остојић

Борци Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

Борачки додатак

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Небојша Вукановић на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Вукановић: Блануша одабрао Станивуковића за стратешког партнера

3 ч

9
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Зорану Благојевићу из СНСД-а додијељен мандат у Народној скупштини Српске

4 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске данас о Приједлогу закона о туризму

4 ч

0
Сахрана Мире Додик, мајке Милорада Додика

Република Српска

Додик - У Европи лидера без мајки, остао је једини син

6 ч

11

  • Најновије

15

48

Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

15

46

Уставни суд Српске: Неуставна одлука о комуналној накнади у Модричи

15

38

Станивуковић за Бланушин споразум, али жели "најбоље оцијењене кандидате"

15

35

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

15

01

Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner