Istraživanje pokazalo koji je grad najbolji za podizanje porodice: Nalazi se na drugom kraju svijeta

Dok mnogi idealizuju odrastanje na selu, gradovi nude beskrajne mogućnosti za ispunjeno djetinjstvo. Ali, koji grad nudi savršen paket? Jedno veliko istraživanje napokon donosi odgovor. Australijski internet servis za poređenje cijena i proizvoda, "Compare the Market AU", izradio je sveobuhvatan izvještaj koji bi mogao da promijeni sve.

Kako bi se rangiralo 50 gradova širom svijeta, u obzir je uzeto devet različitih faktora na osnovu kojih je svaki grad dobio ukupnu ocjenu.

Analiza je uključivala:

Indeks bezbjednosti i indeks sreće;

Broj aktivnosti prilagođenih djeci;

Mjesečne troškove života i nacionalnu potrošnju na porodične naknade;

Zakonski propisano trajanje roditeljskog odsustva;

Nacionalne stope vakcinacije djece;

Izdatke za obrazovanje i količinu zelenih površina po stanovniku.

Šampion sa drugog kraja svijeta: Brizbejn

Prema rezultatima istraživanja, najbolje mjesto na svijetu za podizanje porodice je australijski Brizbejn. Sa ukupnom ocjenom od 6,457, glavni grad Kvinslenda zauzeo je ubjedljivo prvo mjesto na listi. Posebno se istakao u kategorijama bezbjednosti, visokoj nacionalnoj stopi vakcinacije djece i impresivnom broju zelenih površina po stanovniku, gdje je zabilježio čak 84,89 bodova, prenose Novosti Magazin.

Dominacija Australije i evropski favoriti

Australijski gradovi su generalno postigli veoma dobre rezultate, tako su se Sidnej, Pert i Melburn smjestili na peto, šesto i sedmo mjesto. Među dvadeset najboljih našla su se i dva novozelandska grada, Okland i Velington.

Kada je riječ o Evropi, London je zauzeo visoko drugo mjesto, ponajviše zahvaljujući obilju aktivnosti prilagođenih porodicama, dok se Helsinki našao na četvrtom mjestu, istaknuvši se kao drugi grad po nacionalnoj potrošnji na obrazovanje, odmah iza Stokholma.