Logo
Large banner

Istraživanje pokazalo koji je grad najbolji za podizanje porodice: Nalazi se na drugom kraju svijeta

Autor:

ATV

09.03.2026

17:17

Komentari:

0
Породица дјеца шетња
Foto: Vidal Balielo Jr./Pexels

Dok mnogi idealizuju odrastanje na selu, gradovi nude beskrajne mogućnosti za ispunjeno djetinjstvo. Ali, koji grad nudi savršen paket? Jedno veliko istraživanje napokon donosi odgovor. Australijski internet servis za poređenje cijena i proizvoda, "Compare the Market AU", izradio je sveobuhvatan izvještaj koji bi mogao da promijeni sve.

Kako bi se rangiralo 50 gradova širom svijeta, u obzir je uzeto devet različitih faktora na osnovu kojih je svaki grad dobio ukupnu ocjenu.

sjena muskarac zlostavljanje pedofil silovanje pixabay 1

Hronika

Pokušao da siluje muškarca, pa iznio šokantnu odbranu: Nisam znao da nije žena

Analiza je uključivala:

Indeks bezbjednosti i indeks sreće;

Broj aktivnosti prilagođenih djeci;

Mjesečne troškove života i nacionalnu potrošnju na porodične naknade;

Zakonski propisano trajanje roditeljskog odsustva;

Nacionalne stope vakcinacije djece;

Izdatke za obrazovanje i količinu zelenih površina po stanovniku.

tuca saka pixabay

Gradovi i opštine

Tuča žena na 8. mart: Zbog haosa reagovala policija

Šampion sa drugog kraja svijeta: Brizbejn

Prema rezultatima istraživanja, najbolje mjesto na svijetu za podizanje porodice je australijski Brizbejn. Sa ukupnom ocjenom od 6,457, glavni grad Kvinslenda zauzeo je ubjedljivo prvo mjesto na listi. Posebno se istakao u kategorijama bezbjednosti, visokoj nacionalnoj stopi vakcinacije djece i impresivnom broju zelenih površina po stanovniku, gdje je zabilježio čak 84,89 bodova, prenose Novosti Magazin.

Dominacija Australije i evropski favoriti

Australijski gradovi su generalno postigli veoma dobre rezultate, tako su se Sidnej, Pert i Melburn smjestili na peto, šesto i sedmo mjesto. Među dvadeset najboljih našla su se i dva novozelandska grada, Okland i Velington.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Scena

Dara Bubamara oplela po Toniju Cetinskom: Bolje da je rekao da nije prodao karte

Kada je riječ o Evropi, London je zauzeo visoko drugo mjesto, ponajviše zahvaljujući obilju aktivnosti prilagođenih porodicama, dok se Helsinki našao na četvrtom mjestu, istaknuvši se kao drugi grad po nacionalnoj potrošnji na obrazovanje, odmah iza Stokholma.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Brizbejn

porodica

Australija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Region

Crna Gora uvodi 'watch' listu: Evo šta to znači

2 h

0
Авион, лет

Srbija

Poletio avion iz Rijada za Beograd sa 162 putnika, od kojih 10 beba

2 h

0
Крсна слава црква православље

Društvo

Iguman objasnio zašto je pušenje na slavi veliki grijeh

1 h

0
Преминула Слободанка Омић, директор Дидако комерца

Društvo

Preminula Slobodanka Omić, direktor Didako komerca

2 h

0

Više iz rubrike

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Porodica

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

3 sedm

0
Весна Милићевић

Porodica

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

3 sedm

0
Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

Porodica

Zašto je važno da djeca odrastaju sa kućnim ljubimcima

3 sedm

0
Породица дјеца шетња

Porodica

Roditelji sa ovoliko djece su najsrećniji

1 mj

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

18

19

Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner