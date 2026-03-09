Logo
Preminula Slobodanka Omić, direktor Didako komerca

Autor:

ATV

09.03.2026

16:49

Преминула Слободанка Омић, директор Дидако комерца

Slobodanka Omić, direktor i vlasnica Didako komerc preminula je juče, 8. marta.

Iz ove kompanije su se oprostili od Omićeve koja je vlasnica ovog preduzeća zajedno sa suprugom Emirom.

"Tužnog srca i sa velikim bolom Vam javljamo da je dana 8. marta 2026. godine, nakon duge i teške bolesti, preminula naša draga direktor Slobodanka Omić, supruga vlasnika preduzeća Didako komerc Emira Omića", saopštili su iz kompanije Didako komerc.

Naveli su da će se sahrana obaviti 11. marta u 14 časova, na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

In memoriam

