Preminula Slobodanka Omić, direktor Didako komerca

09.03.2026
Slobodanka Omić, direktor i vlasnica Didako komerc preminula je juče, 8. marta.
Iz ove kompanije su se oprostili od Omićeve koja je vlasnica ovog preduzeća zajedno sa suprugom Emirom.
"Tužnog srca i sa velikim bolom Vam javljamo da je dana 8. marta 2026. godine, nakon duge i teške bolesti, preminula naša draga direktor Slobodanka Omić, supruga vlasnika preduzeća Didako komerc Emira Omića", saopštili su iz kompanije Didako komerc.
Naveli su da će se sahrana obaviti 11. marta u 14 časova, na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.
