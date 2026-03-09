Preminula Slobodanka Omić, direktor Didako komerca

Iz ove kompanije su se oprostili od Omićeve koja je vlasnica ovog preduzeća zajedno sa suprugom Emirom.

"Tužnog srca i sa velikim bolom Vam javljamo da je dana 8. marta 2026. godine, nakon duge i teške bolesti, preminula naša draga direktor Slobodanka Omić, supruga vlasnika preduzeća Didako komerc Emira Omića", saopštili su iz kompanije Didako komerc.

Naveli su da će se sahrana obaviti 11. marta u 14 časova, na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.