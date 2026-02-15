Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

Devetoro djece, malo sna, a uprkos tome kondicija na kojoj bi joj mnogi mogli samo tiho zavidjeti.

Vesna Milićević (45) priznaje da dnevno potroši oko 130 evra na hranu i objašnjava kako joj, uz toliki porodični tempo, polazi za rukom da izgleda sjajno.

Zajedno sa suprugom Slobodanom ostvaruje snove, ali nikada ne zaboravlja korijene.

Porodica potiče iz Medveđe na jugu Srbije, ali u Italiji žive više od 20 godina. Kod kuće njeguju tradicionalno vaspitanje.

"Iako su se djeca rodila u Italiji, vaspitavana su po pravoslavnim običajima i u srpskom duhu. Kod kuće svi govorimo srpski, italijanski je zabranjen. Italijanski govore u školi i kada se igraju s prijateljima“, objašnjava Vesna porodična pravila i dodaje:

"Suprugova i moja želja bila je velika i srećna porodica i hvala Bogu to smo i ostvarili".

Ljubav koja traje 23 godine

Vesna i njen suprug Slobodan Milićević (45) zajedno su 23 godine i imaju osam sinova i jednu kćerku. Uprkos brizi o devetoro djece i mnoštvo obaveza, Vesna je na društvenim mrežama prikupila hiljade pratilaca koji je stalno pitaju kako sve postiže.

Najstariji sin Luka rođen je 2005. godine. Godinu dana kasnije rodio se Stefan, 2008. Đorđe. Četvrti sin Aleksa došao je na svijet 2010, Nikola 2012, Dušan četiri godine kasnije.

Godine 2018. u porodicu je stigao Petar, 2020. Pavle, a potpuno na kraju, 2023. godine, rodila se jedina djevojčica Mia. Supružnici kažu da više ne planiraju djecu.

Slobodan prisustvovao svakom porođaju

Supermama Vesna je otkrila da je muž prisustvovao svakom porođaju:

"Njegova podrška mi je značila puno, jer ste u tim trenucima veoma ranjivi, nesigurni, uplašeni… I onda najsrećniji trenutak doživite zajedno, prvi udah, plač. Mislim da bi svaki otac trebalo zajedno sa svojom partnerkom da prođe kroz čin rađanja djeteta jer se tu stvara još jača povezanost - barem je to naš primjer".

Naglašava da su se suprug i ona svaki put iznova mijenjali kada bi opet postajali roditelji.

"Mislim da je najteže odgajati prvo dijete, susrećete se sa nepoznatim, puno je 'nepotrebnih briga'. Sa djetetom se rađate i vi kao roditelj i tu počinje avantura. Kako su mi se rađala ostala djeca bilo mi je sve lakše, bila sam iskusnija i sa lakoćom sam prelazila sve faze sa njima (od grčeva, zubića, padova pri prohodavanju, polascima u vrtić, školu, puberteta…)", objasnila je za "Jumama" ova nevjerovatna dama.

Kako izgleda jedan dan u njihovom domu?

Njen suprug Slobodan se sa posla vraća oko 18.30, pa većina brige o djeci i domaćinstvu pada na njena leđa.

"Moja jutra nisu teška i tmurna, već puna ljubavi i razumijevanja. Kada vam dan počne dječjim osmijesima, možete samo da zahvalite Bogu na tom daru – što ste roditelji devetoro djece. Naš dan počinje u ranim jutarnjim satima (5 - 5:30). Pripremanje doručka za djecu i spremanje i razvoženje po školama i do posla (dva dječaka rade). Dok su djeca u školi i suprug na poslu, ja sa Milom završavam nabavku, kućne obaveze i sve ostalo što je potrebno da jedna porodica bude zadovoljena tog dana. Najljepši dio dana nam je kada se okupimo oko trpeze (i tada po ko zna koji put se zahvalim Bogu na ovom velikom daru) i prepričamo dešavanja tog dana jedni drugima."

Tajna Vesninog dobrog izgleda

I poslije 9 porođaja Vesna izgleda zanosno, te je mnoge žene nerijetko pitaju kako joj to polazi za rukom.

"Mogu samo da kažem da kada je žena srećna i zadovoljna, to se vidi i na njenom fizičkom izgledu. Mislim da je to i zahvaljujući mom zdravom načinu života. Hranu pripremam sama, izbjegavam brzu hranu, a na našem stolu su uvijek svježe voće i povrće. Kada se dobro organizujete, priprema obroka ne oduzima mnogo vremena“, savjetuje Vesna druge žene i podvlači da je fizička aktivnost veoma bitna:

"Vježbam tri puta nedjeljno i svakog dana provodimo sa djecom barem sat vremena u šetnji na svježem vazduhu".

Kako glasi njihova porodična filozofija?

Njen suprug se slaže i porodičnu filozofiju sažima u jednoj rečenici:

"Kao porodica smo veoma bliski i jedinstveni".

Po njegovom mišljenju, veoma je važno svakog dana se dobro organizovati i odrediti prioritete.

"Supruga i ja sami vaspitavamo djecu, a uz dobru organizaciju i, naravno, ljubav, to uopšte nije teško“, kaže Slobodan.

"Za večerom je uvijek vesela atmosfera. Ništa što se tiče porodice i djece za nas nije problem“, poručuje i dodaje jasnu poruku:

"Velika porodica je prednost, jer se djeca uče strpljenju, dijeljenju i razumijevanju".