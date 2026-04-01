U Doboju porast alkoholičara, najmlađi ima 15 godina

01.04.2026 12:19

У Добоју пораст алкохоличара, најмлађи има 15 година

U Doboju je u porastu broj evidentiranih alkoholičara od kojih najmlađi ima svega 15 godina, izjavila je rukovodilac Centra za zaštitu mentalnog zdravlja pri dobojskom Domu zdravlja Dejana Cocić Hadžiibrahimović.

Ona je navela da je u Centru od 2014. godine otvoreno 220 kartona pacijenata.

Prema njenim riječima, desetak lica je u intenzivnoj grupnoj fazi liječenja, određen broj je na individualnom tretmanu, a nekolicina u Klubu liječenih alkoholičara koji su u dužoj apstinenciji, odnosno u postupku produženog liječenja.

"Porodica je stub uspjeha, liječenja i motivacije, ali i najviše trpi, često više od samog alkoholičara", izjavila je Hadžiibrahimovićeva novinarima uoči okruglog stola "A gd‌je je porodica alkoholičara?" koji se održava u Doboju.

Ona je navela da u dvadesetogodišnjem radnom iskustvu nije imala primjer da je liječenje inicirao sam alkoholičar i da je, uglavnom riječ o socijalnom pritisku po raznim osnovama.

Napomenula je da disfunkcionalne porodice nisu jedini uzrok zavisnosti od alkohola.

Duško Vasić, koji je na ponovnom tretmanu u Klubu liječenih alkoholičara nakon što je prekinuo desetogodišnju apstinenciju, kaže da prvi put, nažalost, nije dovoljno naučio, te da je na ponovno liječenje došao nakon pritiska poslodavca.

Psiholog Mladenka Milanović navela je da je Klub liječenih alkoholičara počeo sa radom 2005. godine i da je u procesu rehabilitacije trenutno tridesetak lica.

Ona je poručila da alkoholizam nije bolest pojedinca već društva.

Direktor dobojskog Doma zdravlja Vladimir Marković rekao je da je cilj današnjeg okruglog stola da se ukaže na sve društvene negativnosti zavisnosti od alkohola, prenosi Srna.

