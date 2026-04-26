Horor: Radnik škole silovao učenicu i objavio snimke

Tužilaštvo u Gostivaru zatražilo je pritvor za stanovnika tog grada osumnjičenog za silovanje djevojčice, koji je optužen za dva krivična djela.

Prema saopštenju, osumnjičeni 28-godišnjak, zaposlen u osnovnoj školi, naveo je 14-godišnju djevojčicu da mu pošalje svoje eksplicitne fotografije i video-zapise, a zatim ju je ucjenjivao rekavši da će ih objaviti ako ne izađe sa njim, prenosi danas portal "Plusinfo.mk".

Tužilaštvo ga sumnjiči po dva osnova: da je počinio krivično djelo silovanje djeteta mlađeg od 15 godina, kao i za zloupotrebu tuđeg snimka, fotografije, audio-zapisa ili dokumenta sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

"Dijete žrtva je pristalo da se sastane, nakon čega ju je osumnjičeni odveo u kuću u oblasti Gostivara gdje je počinio blud, krivično djelo kažnjivo sa najmanje osam godina zatvora. Ovog mjeseca je ponovo pokušao da je ucijeni da se sastane, ali je djevojčica odbila, nakon čega je objavio eksplicitne fotografije i video-zapise koje je imao na društvenoj mreži. Time ih je učinio dostupnim drugim ljudima, čime je izvršio drugi zločin koji je uveden u februaru ove godine i koji nosi kaznu zatvora od tri do 10 godina", navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da su za oba krivična djela predviđene visoke kazne, tužilac je procijenio da postoji visok rizik da će osumnjičeni pobjeći kako bi izbjegao krivično gonjenje.

Postoji i rizik da će uticati na dijete žrtvu, ali i da će ponoviti krivično djelo.

Iz tih razloga, javni tužilac je podnio prijedlog sudiji za prethodni postupak da se osumnjičenom odredi mjera pritvora.