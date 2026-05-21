Logo
Large banner

Oglasio se Kremlj o rezultatima posjete Putina Kini

21.05.2026 14:37

Komentari:

0
Руски предсједник Владимир Путин, десно, и кинески предсједник Си Ђинпинг ходају ка разговорима у Великој сали народа у Пекингу у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/Maxim Stulov, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini bila je sadržajna i veoma produktivna, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim riječima, Putinova posjeta Kini bila je, kao što je obično slučaj sa našim strateškim i privilegovanim partnerom, sadržajna, značajna i veoma produktivna, rekao je Peskov novinarima.

- Uopšteno govoreći, vjerovatno treba skrenuti pažnju na zajedničku deklaraciju koju su potpisali naši šefovi država, a koja govori o novom impulsu za razvoj naših posebnih strateških, partnerskih i savezničkih bilateralnih odnosa. Riječ je o njihovom razvoju u svakoj mogućoj oblasti - istakao je Peskov.

Portparol je istakao da je jedna od tema o kojoj su razgovarali Putin i Si bila Ukrajina.

- Kina je zaista spremna da uloži napore kako bi pomogla izlasku na mirovni put rješavanja (situacije u Ukrajini). Zahvalni smo našim kineskim prijateljima na tome - naglasio je Peskov.

On je dodao da lideri tokom susreta nisu razmatrali konkretan plan Kine za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Pored toga, Peskov je naglasio da će konkretan rezultat u vezi sa sporazumom o gasovodu "Snaga Sibira 2" biti postignut u veoma bliskoj budućnosti. On je dodao da je napredak u vezi sa sporazumom već postignut i da je potrebno razraditi samo niz nijansi.

Putin je boravio u zvaničnoj posjeti Kini 19-20. maja. U srijedu su ruski lider i kineski predsjednik Si Đinping razgovarali u Velikoj sali naroda u Pekingu.

Moskva i Peking usvojili su i potpisali 42 dokumenta, uključujući zajedničku izjavu o daljem jačanju njihovog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije i produbljivanju dobrosusjedskih, prijateljskih i saradničkih odnosa, kao i zajedničku Deklaraciju o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Si Đinping

Kina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Расписан јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма

Republika Srpska

Raspisan javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma

1 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Pravo na posebnu novčanu naknadu mogu ostvariti i borci i logoraši

2 h

0
Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац

Republika Srpska

Sahranjena Dobrila Kukolj

2 h

0
литургија Спасовдан

Republika Srpska

Cvijanović: Spasovdan da donese mir i duhovnu blagodat

5 h

0

  • Najnovije

15

57

Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara:

15

50

Stravičan slučaj nasilja u Srpskoj: Dječak tukao vršnjaka, ostali snimali

15

47

Putin: Nuklearno oružje mora da čuva suverenitet Rusije

15

46

Foča i zvanično dobila status grada; Vukadinović: Počinje nova era razvoja

15

38

Važna promjena na granicama ostaje na snazi još šest mjeseci: Slovenija donijela odluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner