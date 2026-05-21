Oglasio se Kremlj o rezultatima posjete Putina Kini

Prema njegovim riječima, Putinova posjeta Kini bila je, kao što je obično slučaj sa našim strateškim i privilegovanim partnerom, sadržajna, značajna i veoma produktivna, rekao je Peskov novinarima.

- Uopšteno govoreći, vjerovatno treba skrenuti pažnju na zajedničku deklaraciju koju su potpisali naši šefovi država, a koja govori o novom impulsu za razvoj naših posebnih strateških, partnerskih i savezničkih bilateralnih odnosa. Riječ je o njihovom razvoju u svakoj mogućoj oblasti - istakao je Peskov.

Portparol je istakao da je jedna od tema o kojoj su razgovarali Putin i Si bila Ukrajina.

- Kina je zaista spremna da uloži napore kako bi pomogla izlasku na mirovni put rješavanja (situacije u Ukrajini). Zahvalni smo našim kineskim prijateljima na tome - naglasio je Peskov.

On je dodao da lideri tokom susreta nisu razmatrali konkretan plan Kine za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Pored toga, Peskov je naglasio da će konkretan rezultat u vezi sa sporazumom o gasovodu "Snaga Sibira 2" biti postignut u veoma bliskoj budućnosti. On je dodao da je napredak u vezi sa sporazumom već postignut i da je potrebno razraditi samo niz nijansi.

Putin je boravio u zvaničnoj posjeti Kini 19-20. maja. U srijedu su ruski lider i kineski predsjednik Si Đinping razgovarali u Velikoj sali naroda u Pekingu.

Moskva i Peking usvojili su i potpisali 42 dokumenta, uključujući zajedničku izjavu o daljem jačanju njihovog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije i produbljivanju dobrosusjedskih, prijateljskih i saradničkih odnosa, kao i zajedničku Deklaraciju o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa.