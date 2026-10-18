Oglasio se Ivan Begić: Čestitao protivkandidatu na izbornom rezultatu

Ivan Begić, kandidat SDP-a BiH za potpredsjednika Republike Srpske, oglasio se nakon promjene rezultata, te je poslao poruku svom protivkandidatu Igoru Balukčiću iz HDZ-a 1990.

"Čestitam Igoru Balučkiću na ostvarenom izbornom rezultatu i želim mu uspješan i odgovoran rad u interesu građana. Radujem se svakom njegovom potezu koji će doprinijeti boljem životu ljudi, ravnopravnosti i razvoju naših zajednica", naveo je Begić na Iksu.

Za pomenute inicijative, imaće, kako Begić navodi, njegovu podršku, jer odgovornost prema građanima treba da bude iznad političkih razlika.

Čestitam Igoru Balučkiću na ostvarenom izbornom rezultatu i želim mu uspješan i odgovoran rad u interesu građana. Radujem se svakom njegovom potezu koji će doprinijeti boljem životu ljudi, ravnopravnosti i razvoju naših zajednica. Za takve inicijative imaće moju podršku, jer odgovornost prema građanima treba da bude iznad političkih razlika. Hvala svima koji su mi ukazali povjerenje. Nastavljamo raditi za ljude i rješavati probleme našeg društva. Gledamo se na TOK televiziji u onome gdje sam ipak najbolji. 😉 — Ivan Begić (@IvanBegic_bl) October 18, 2026

"Hvala svima koji su mi ukazali povjerenje. Nastavljamo raditi za ljude i rješavati probleme našeg društva. Gledamo se na TOK televiziji u onome gdje sam ipak najbolji", poručuje Begić.

Podsjećanja radi, Begić je do prethodnog ažuriranja rezultata CIK-a bio u prednosti, ali nakon obrade 95,33 odsto glasova Balukčić ima 3.115 glasova, dok je Begić osvojio 2.818.

U trci za ovu funkciju su i nezavisni kandidat Marko Jorgić, koji je osvojio 1.941 glas, te Franjo Jukić iz HDZ-a BiH sa 1.322 glasa.