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Avion na letu iz Tel Aviva prinudno sletio u Sofiju zbog dojave o bombi, pratili ga vojni lovci

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19.10.2026 07:18

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Авион компаније „Аустријан ерлајнс“, који је саобраћао на линији од Тел Авива до Беча, синоћ је ванредно преусмјерен и принудно слетио на аеродром у Софији након дојаве о постављеној бомби, потврдиле су надлежне службе.
Foto: Pexels/Wolfgang Weiser

Avion kompanije „Austrijan erlajns“, koji je saobraćao na liniji od Tel Aviva do Beča, sinoć je vanredno preusmjeren i prinudno sletio na aerodrom u Sofiji nakon dojave o postavljenoj bombi, potvrdile su nadležne službe.

Prema informacijama bugarskog Ministarstva saobraćaja, u avionu tipa „erbas A320“ nalazile su se 51 osoba i šest članova posade.

Odmah po slijetanju na aerodrom „Vasil Levski“ pokrenut je protokol za krizne situacije, a svi putnici i članovi posade uspješno su evakuisani, bez povreda.

Ozbiljnost situacije potvrdila je i reakcija bugarskih oružanih snaga. Tamošnje ratno vazduhoplovstvo odmah je podiglo borbeni avion „mig-29“, koji je pratio putnički avion kroz vazdušni prostor sve do bezbjednog slijetanja.

Specijalizovane policijske jedinice i antiteroristički timovi obavili su detaljan kontradiverzioni pregled letjelice, a istraga o cijelom događaju je u toku.

Iz kompanije „Austrijan erlajns“ potvrdili su incident, navodeći da je upućena prijetnja, ali nisu otkrili dodatne operativne detalje. Njihova matična grupacija „Lufthanza“ još se nije zvanično oglasila povodom incidenta.

Podaci servisa za praćenje letova pokazuju da je avion na letu OS82 u nedjelju uveče poletio sa aerodroma „Ben Gurion“. U trenutku kada je posada primila upozorenje, letjelica se nalazila u vazdušnom prostoru Rumunije, nakon čega je, oko 30 minuta kasnije, preusmjerena ka glavnom gradu Bugarske. Na aerodrom u Sofiji sletjela je oko tri sata nakon polaska iz Izraela.

Ovaj incident dogodio se nakon nedavnih ozbiljnih incidenata u evropskom i bliskoistočnom vazdušnom prostoru. Prošlog mjeseca spriječena je otmica aviona kompanije „Flajdubai“ na letu prema Tel Avivu, kada je napadnut kapetan. Putnici i članovi posade savladali su napadača, a avion je bezbjedno sletio u Saudijskoj Arabiji.

(Kliks)

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