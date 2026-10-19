Za ovaj znak će naredna godina biti najbolja u životu: Sreća će ga pratiti na svakom koraku

Prema prognozama astrologa, ovaj horoskopski znak bi trebalo da jedva čeka da počne 2027. jer će to biti najbolja godina u njegovom životu. I evo kakve promjene mu donosi.

Horoskopski znak kojem će 2027. donijeti mnogo sreće jeste Ovan. Od marta 2023. do februara 2026. Saturn je prolazio kroz znak Riba. U astrologiji se ovaj period povezuje sa unutrašnjim teretom, skrivenim brigama i završavanjem starih životnih ciklusa. Mnogi Ovnovi imali su osjećaj da daju više nego što dobijaju. Njihov trud često nije donosio rezultate kojima su se nadali.

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Tokom naredne godine situacija postaje vedrija. Jupiter u Lavu, naročito u prvoj polovini godine, uspostavlja skladan odnos sa Ovnom. Astrologija ovaj položaj tradicionalno povezuje sa samopouzdanjem, ljubavnim prilikama i novim šansama.

To ne znači da će sve pasti s neba. Ipak, Ovan ulazi u period u kojem bi lakše mogao da prepozna pravu priliku. Poslije dugog čekanja, njegov trud konačno može da dobije veću vrijednost.

Najveća promjena na poslu možda neće početi novom ponudom već jednom rečenicom: "To je malo novca za moj trud". Tokom 2027. dobija priliku da odlučnije traži bolju platu i povoljnije uslove. Više neće tako lako pristajati na dogovore zbog kojih se osjeća potcijenjeno.

Dodatni posao, honorar ili novi projekat mogli bi da donesu značajniji prihod. Ono što u početku djeluje kao sporedna prilika može da preraste u nešto mnogo ozbiljnije. Posebno će biti važno da Ovan prepozna koliko vrijede njegovo znanje, iskustvo i vrijeme.

Za neke pripadnike ovog znaka otvara se mogućnost da lakše riješe dugotrajnu finansijsku obavezu. Drugi bi mogli da pronađu bolji način da rasporede novac i konačno uštede nešto sa strane. Veliki preokret ne mora odmah da znači bogatstvo koje se stiče preko noći, ponekad počinje trenutkom kada plata više ne nestane čim stigne odnosno mudrijim trošenjem novca.

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A novac bi tokom 2027. za Ovna mogao da postane izvor sigurnosti, a ne svakodnevnog straha. Ipak, ovaj znak treba da izbjegava brzoplete odluke i rizična ulaganja. Najveću korist donijeće promišljeni potezi, dobri dogovori i spremnost da više ne potcjenjuje sopstveni rad.

Ovnovi koji su u vezi mogli bi da dožive nešto što mijenja trenutni ljubavni odnos. Ponekad je dovoljan iskren razgovor, bez prebacivanja i potrebe da neko bude u pravu, pa mnogo toga može da se promijeni nabolje.

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Tamo gdje još postoje ljubav i spremnost na kompromis, bliskost može ponovo da ojača. Partneri će imati priliku da se prisjete zašto su izabrali jedno drugo. Za neke parove 2027. donosi ozbiljnije zajedničke odluke i planove koji su dugo bili odlagani.

Slobodne Ovnove čeka poznanstvo drugačije od prethodnih. Umjesto burne priče i stalnog dokazivanja, u njihov život može da uđe osoba uz koju će se osjećati sigurno. Neko ko ne traži da stalno budu jaki, već umije da prepozna i njihovu nježniju stranu.

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Moguće je i pomirenje sa osobom iz prošlosti. Ipak, takvo pomirenje imaće smisla samo ako su se okolnosti zaista promjenile. Ovog puta ljubav bi trebalo da donese mir, a ne povratak na stare probleme.

Najljepši poklon za Ovna biće osjećaj da više ne mora sve terete da nosi sam, da može mirnije da spava i da se raduje malim stvarima bez stalne brige šta donosi sutra.

Kada se novac malo ustali, a odnosi postanu topliji, vratiće se i osmijeh koji je dugo nedostajao na njegovom licu. Ovan će ponovo imati više vremena za ljude koje voli, za svoje želje i za sve ono što je odlagao dok je pokušavao da riješi jedan problem za drugim.

(Krstarica)