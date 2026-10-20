Kako da provjerite ko vas je guglao

Gotovo svako je bar jednom iz radoznalosti ukucao svoje ime u Gugl kako bi provjerio šta će se pojaviti među rezultatima pretrage. Međutim, mnogo zanimljivije pitanje jeste da li su to isto radili i drugi ljudi.

Bivši partneri, poznanici, kolege ili potpuni stranci mogu pokušati da saznaju više o vama putem interneta, a da vi o tome nemate nikakvu predstavu.

Iako Gugl ne otkriva identitet osoba koje pretražuju vaše ime, postoje besplatni alati pomoću kojih možete pratiti gdje se ono pojavljuje i kakav digitalni trag ostavljate.

Za početak, važno je znati da ne postoji pouzdan način da dobijete spisak ljudi koji su vas pretraživali na Guglu. Popularne tvrdnje da je to moguće otkriti pomoću posebnih aplikacija ili skrivenih podešavanja uglavnom nisu tačne. Ipak, određene Guglove usluge mogu vam pružiti zanimljive informacije o vašem prisustvu na internetu, bez plaćanja i komplikovanih postupaka.

Jednostavan trik pomoću kojeg možete pratiti svoje ime

Jedan od najkorisnijih alata za ovu namjenu jeste Gugl Alerts, besplatna usluga koja prati pojavljivanje određenih riječi i izraza među rezultatima Gugl pretrage. Umjesto da svakodnevno sami provjeravate šta internet govori o vama, možete podesiti automatska obavještenja koja će stizati na vašu imejl adresu.

Postupak je jednostavan. Najprije otvorite stranicu Gugl Alerts i prijavite se na svoj Gugl nalog. U polje za pretragu unesite svoje ime i prezime, najbolje pod navodnicima, kako biste ograničili rezultate na stranice koje sadrže upravo tu kombinaciju riječi. Zatim izaberite opciju za kreiranje obavještenja.

U podešavanjima možete odrediti koliko često želite da dobijate informacije, iz kojih izvora, na kojem jeziku i iz kojih dijelova svijeta. Kada Gugl pronađe nove rezultate koji odgovaraju zadatom izrazu, može vam poslati obavještenje. Na taj način možete saznati da li se vaše ime pojavilo u nekom novinskom tekstu, na blogu ili drugoj javno dostupnoj internet stranici.

Ipak, ovaj alat ima važno ograničenje. On ne pokazuje ko je unio vaše ime u pretragu niti koliko je ljudi pokušalo da pronađe informacije o vama. Njegova svrha je praćenje novih rezultata na internetu, a ne otkrivanje identiteta osoba koje vas pretražuju.

Još jedan Guglov alat može otkriti zanimljive podatke

Ukoliko imate sopstvenu internet stranicu, poslovnu stranicu ili lični blog, dodatne informacije možete pronaći pomoću usluge Gugl Srč Gonzole. Riječ je o besplatnom alatu namijenjenom vlasnicima internet stranica, koji omogućava uvid u to kako se njihov sadržaj prikazuje u rezultatima Gugl pretrage.

Pomoću njega možete provjeriti koje su riječi korisnici unosili prije nego što su naišli na vašu stranicu, koliko puta se određena stranica pojavila u rezultatima i koliko je klikova ostvarila. Ako, recimo, imate lični portfolio, možete saznati da li je vaše ime među pojmovima preko kojih posjetioci pronalaze vaše radove.

Za korišćenje ove usluge neophodno je da imate pristup stranici i potvrdite da ste njen vlasnik ili ovlašćeni korisnik. Podaci se odnose isključivo na stranice kojima upravljate, a ne na sva pojavljivanja vašeg imena na internetu.

Ni ovaj alat ne otkriva ko je konkretno obavio pretragu. Informacije su prikazane zbirno, a određeni rijetki upiti izostavljaju se iz izvještaja radi zaštite privatnosti korisnika.

Mogu li društvene mreže pokazati ko vas posmatra?

Slično pitanje često se postavlja i kada su u pitanju Instagram, Fejsbuk i druge društvene mreže. Korisnike naročito zanima da li postoji način da saznaju ko im redovno posjećuje profil, razgleda fotografije ili provjerava objave, a da pritom ne ostavlja lajkove i komentare.

Većina društvenih mreža ne nudi potpun spisak ljudi koji su samo posjetili nečiji profil. Pojedine platforme imaju posebne funkcije za prikazivanje posjeta ili pregleda određenog sadržaja, ali one ne predstavljaju univerzalan način da saznate ko vas prati iz radoznalosti.

Zato treba biti posebno oprezan sa aplikacijama koje obećavaju da će vam otkriti tajne posjetioce profila ili identitet ljudi koji su vas guglali. Takve usluge često nemaju pristup podacima koje reklamiraju, a neke mogu pokušati da prikupe vaše lične informacije ili podatke za prijavljivanje na nalog.

Šta zaista možete saznati o sebi na internetu?

Ako želite da provjerite koliko ste prisutni u digitalnom prostoru, najbolje je da počnete običnom Gugl pretragom. Ukucajte svoje ime i prezime pod navodnicima, pregledajte rezultate, a zatim provjerite i karticu sa fotografijama. Ukoliko imate često ime, dodajte grad, zanimanje ili neki drugi podatak koji će pomoći da suzite pretragu.

Nakon toga možete aktivirati Gugl Alerts i tako pratiti buduća pojavljivanja svog imena. Ovo može biti posebno korisno osobama koje se bave javnim poslom, imaju sopstveni biznis ili jednostavno žele da znaju koje su njihove informacije dostupne drugima.

Najvažnije je, međutim, razlikovati praćenje sopstvenog digitalnog prisustva od otkrivanja tuđih aktivnosti. Gugl ne nudi opciju koja će vam pokazati ko vas je pretraživao, ali vam njegovi alati mogu pomoći da steknete bolji uvid u ono što drugi mogu pronaći o vama.

(Kurir)