Prečka pala golmanu na glavu

Fudbal je tokom godina ponudio bezbroj nevjerovatnih scena, ali ono što se dogodilo na utakmici druge lige Kolumbije između Leonesa i Atletika teško da je iko mogao da očekuje.

Golman gostujućeg tima Huan Munjera pripremao se za odbranu penala, a onda je uslijedio trenutak koji je u rekordnom roku obišao društvene mreže.

Igrao se finiš utakmice, a domaći Leones dobio je priliku da smanji zaostatak sa bijele tačke. Munjeru je čekao penal, pa je, kao što golmani često rade u takvim situacijama, pokušavao da se pripremi za udarac, prenosi Kurir.

Konstrukcija gola se iznenada pomjerila, prečka se odvojila i pala direktno na glavu golmana Atletika.

Na trenutak je sve stalo. Igrači su odmah pritrčali, dok je scena izazvala šok među prisutnima. Srećom, prema izvještajima kolumbijskih medija, Munjera je ostao na nogama i nije zadobio ozbiljniju povredu.

Pitaron un penal en un Atletico FC - Leones y antes de que lo patearan, se le cayo el travesaño encima al arquero.



Creo que nunca en mi vida vi algo asi, el FPC no es serio 😭. pic.twitter.com/yhSN9dVwCF — Futbismo (@futbismo) September 5, 2026

Kada su igrači i službena lica ponovo učvrstili konstrukciju gola, utakmica je nastavljena, a domaći fudbaler konačno je dobio priliku da izvede penal i promašio.

Atletiko je na kraju slavio sa ubedljivih 3:0, a junak pobjede bio je Alehandro Onate, koji je postigao sva tri gola za gostujući sastav.