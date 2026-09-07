Autor:ATV redakcija
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Naš najveći potencijal jeste što smo neistraženi dio Evrope jer Evropa kao kontinent bilježi više od 50 procenata svjetskih dolazaka, rekao je Marko Radić, rukovodilac Sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.
"Naš najveći potencijal jeste što smo ne istraženi dio Evrope jer Evropa kao kontinent bilježi više od 50 procenata svjetskih dolazaka. Mi smo negdje u epicentru globalnog interesovanja, ali kao zemlja još uvijek ne dovoljno istraženi. Tako da će cijela BiH biti značajno posjećenija u nekom narednom periodu ", kaže Radić.
Kako kaže, nema sumnje da će se u budućnosti bilježiti veće rezultate.
"Ako gledamo strukturu stranih turista, to su onda turisti iz regiona, pa ih onda nekako možemo svrstati u polu domaće. 20-ak procenata su turisti iz Njemačke, Austrije, Švajcarske, Italije i Turske", kaže Radić.
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