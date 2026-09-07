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"Najveći potencijal jeste što smo neistraženi dio Evrope"

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07.09.2026 09:09

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Марко Радић, руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике.
Foto: ATV

Naš najveći potencijal jeste što smo neistraženi dio Evrope jer Evropa kao kontinent bilježi više od 50 procenata svjetskih dolazaka, rekao je Marko Radić, rukovodilac Sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

"Naš najveći potencijal jeste što smo ne istraženi dio Evrope jer Evropa kao kontinent bilježi više od 50 procenata svjetskih dolazaka. Mi smo negdje u epicentru globalnog interesovanja, ali kao zemlja još uvijek ne dovoljno istraženi. Tako da će cijela BiH biti značajno posjećenija u nekom narednom periodu ", kaže Radić.

Kako kaže, nema sumnje da će se u budućnosti bilježiti veće rezultate.

Kojih turista ima više

"Ako gledamo strukturu stranih turista, to su onda turisti iz regiona, pa ih onda nekako možemo svrstati u polu domaće. 20-ak procenata su turisti iz Njemačke, Austrije, Švajcarske, Italije i Turske", kaže Radić.

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Tagovi :

Turističke agencije

Turistička organizacija Republike Srpske

Marko Radić

turisti

Komentari (1)

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