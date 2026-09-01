Trostruki ubica u Crnoj Gori počinio samoubistvo

Ruski državljanin Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), koji je osumnjičen za trostruko ubistvo kod Danilovgrada, pronađen je u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla.

Kako je navedeno iz policije, osumnjičeni je prilikom hapšenja otvorio vatru na policiju, nakon čega je sebi pucao u glavu.

"Danas su oko 03.35 časova iza ponoći, službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali i izolovali aktivnu prijetnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Shabunina (30) državljanina Ruske Federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja", navodi se u saopštenju policije.

Podsjetimo, tokom čitave noći tragala je potraga za Šabunjinom. On se sumnjičio da je iz vatrenog oružja na strelištu kod Danilovgrada ubio troje ljudi. Potera za njim usledila je nakon što su beživotna tijela P.G (24) iz Podgorice, M.R (67) iz Danilovgrada i N.K (20) iz Podgorice, pronađena na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu.

Nakon pronalaska tijela, policijski službenici su, pretražujući teren na području Vranjskih njiva, u blizini restorana "Stefan", na jednoj livadi pronašli putničko motorno vozilo marke "Seat Kordoba", kojim je, kako se sumnja, Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), pobjegao sa mjesta zločina.

Građanima je bilo izdato upozorenje da ne izlaze iz svojih domova, jer se znalo da je Šabunjin naoružan napustio mjesto zločina.

Nakon višečasovne potrage, lociran je u šumi kod hercegnovskog naselja Topla, gdje je, kad ga je policija opkolila, izvršio samoubistvo.

Ministar unutrašnji poslova Crne Gore Danilo Šaranović oglasio se na svom Fejsbuk nalogu nakon što je stigla informacija da je Šabunjin mrtav.

"Pripadnici Uprave policije - Specijalne i Posebne jedinice policije, RCB Jug i drugih policijskih sastava su locirali, izolovali aktivnu prijetnju, trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Šabunjina, i koji je nakon što je opkoljen od strane policije otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo", objavio je Šaranović.

Crnogorski mediji pišu da su ubijeni Petar Globarević (24) iz Podgorice, Momir Radonjić (67) iz Danilovgrada i Nemanja Kapor (20) iz Podgorice, zaposleni na strelištu "Češka zbrojevka" u okolini Danilovgrada.

Šabunjin je nakon zločina ukrao automobil jednog ud ubijenih i njime pobjegao do podgoričkog naselja Rogami, odakle je bijeg nastavio taksijem do Herceg Novog.

(Telegraf.rs)