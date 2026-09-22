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Izbio požar na poznatoj crnogorskoj plaži

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22.09.2026 21:33

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Плажа
Foto: pexels/Hary Neves

Danas je oko 13.45 časova veliki požar zahvatio Veliku plažu u Ulcinju. Prema informacijama medija, vatra je zahvatila i plažu Cabo beach, gdje je izgorjela polovina plažnog mobilijara.

Restoran na kupalištu je spašen.

U pomoć ulcinjskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve, javio je RTVCG.

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Izgorjeli su suncobrani, ležaljke, baldahini na pomenutom kupalištu.

Vatrogasci iz Budve bili su angažovani na zaštiti plaže Havana, dok su ekipe iz Bara čuvale plažu Koral.

Prema zvaničnim informacijama iz policije, u ovom događaju nema ugroženih ljudskih života niti vozila.

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Crna Gora

Ulcinj

Plaža

požar

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