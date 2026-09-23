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Strašna tragedija: Mladić iz BiH poginuo na Jadranskoj magistrali

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23.09.2026 19:17

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Страшна трагедија: Младић из БиХ погинуо на Јадранској магистрали
Foto: ATV

Stolac se oprašta od Ante Marića, mladića iz Vidovog Polja (Stolac) koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Jadranskoj magistrali 21. septembra.

U sudaru su povrijeđene još dvije osobe.

Prema informacijama policije koje prenosi portal "Stolački.ba", nesreća se dogodila oko 2:25 sati.

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Okolnosti sudara u objavljenim informacijama nisu navedene.

Vijest o smrti Ante Marića potresla je njegovu porodicu, prijatelje i poznanike.

Od njega se opraštaju kao od skromnog i vrijednog mladića, iskrenog prijatelja koji je bio spreman pomoći drugima.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

tragedija

Jadranska magistrala

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