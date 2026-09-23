Strašna tragedija: Mladić iz BiH poginuo na Jadranskoj magistrali

Autor:ATV redakcija
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Stolac se oprašta od Ante Marića, mladića iz Vidovog Polja (Stolac) koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Jadranskoj magistrali 21. septembra.
U sudaru su povrijeđene još dvije osobe.
Prema informacijama policije koje prenosi portal "Stolački.ba", nesreća se dogodila oko 2:25 sati.
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Okolnosti sudara u objavljenim informacijama nisu navedene.
Vijest o smrti Ante Marića potresla je njegovu porodicu, prijatelje i poznanike.
Od njega se opraštaju kao od skromnog i vrijednog mladića, iskrenog prijatelja koji je bio spreman pomoći drugima.
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