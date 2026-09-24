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Podlegle obje žrtve požara u Domu za starija lica u Lukavcu

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24.09.2026 09:40

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Кантонално тужилаштво Тузла
Foto: ATV

Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u Domu za starija lica ”Ahmedić” u Lukavcu preminule su juče, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

”Tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminle osobe”, navode u tužilaštvu.

Požar je izbio 17. septembra iza ponoći u objektu za smještaj i njegu starijih lica. Plamen je zahvatio krevet u trokrevetnoj sobi, dok se dim proširio cijelim spratom. Većina korisnika doma je evakuisana, a dvoje je zadobilo teške povrede zbog kojih su prevezeni u UKC Tuzla. Oboje su zadobili teške opekotine i njihovo zdravstveno stanje je bilo veoma teška.

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Nakon požara uhapšen je vlasnik Doma, koji je odlukom suda pušten da se brani sa slobode. Uviđaj na licu mjesta izvršili kriminalistički inspektori i inspektori protivpožarne zaštite, vještak zaštite na radu i vještak elektrostruke. Tačne okolnosti i uzrok požara se istražuju.

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Lukavac

tragedija

požar

Dom za starija lica

Kantonalno tužilaštvo Tuzla

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